Efeler Ligi | Arkasspor 3-0 Maliye Piyango

Efeler Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Arkasspor, konuğu Maliye Piyango'yu 3-0'la geçti ve üç maçlık seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin son maçı 10 Mart Cumartesi günü Arkas'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Efeler Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Maliye Piyango’ya 3-0 mağlup olan Arkaspor, rakibiyle evinde oynadığı rövanş karşılaşmasını 3-0 kazanarak seride durumu 1-1’e getirdi. İki takım arasında cumartesi günü İzmir’de saat 15.00’te başlayacak üçüncü ve son maçı kazanacak ekip adını yarı finale yazdıracak.

İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın setleri 25-17, 25-23 ve 25-22’lik skorlarla sona erdi. Arkasspor’da son sette oyuna giren Fromm, 9 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Vestel Venüs Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-0 Nilüfer Belediyespor Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde play-off mücadelesinde Eczacıbaşı Vitra, konuğu Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek üç maçlık seride durumu 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Eczacı ilk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanmıştı. İlgili Haberi Oku

Efeler Ligi’nde günün diğer sonuçları şu şekilde:

Ziraat Bankası – İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0 (28-26, 25-16, 25-21) / 1-1

Halkbank – Afyon Bld. Yüntaş: 3-1 (25-19, 25-14, 23-25, 25-19) / 2-0

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Fikret Fidan

ARKASSPOR: Mustafa, Adis, Gökhan, Matic, Jovovic, Bravo, Burak, Çağatay, Yiğit, Fromm, Sanchez, Caner

MALİYE PİYANGO: Kemal, Venno, Halil İbrahim, Uğur, Gjorgiev, Stankovic, Murat, Sercan Yüksel

SETLER: 25-17, 25-23, 25-22

SÜRE: 88 dakika (25, 28, 35)