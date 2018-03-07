Efeler Ligi | Arkasspor 3-0 Maliye Piyango
Efeler Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Maliye Piyango’ya 3-0 mağlup olan Arkaspor, rakibiyle evinde oynadığı rövanş karşılaşmasını 3-0 kazanarak seride durumu 1-1’e getirdi. İki takım arasında cumartesi günü İzmir’de saat 15.00’te başlayacak üçüncü ve son maçı kazanacak ekip adını yarı finale yazdıracak.
İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın setleri 25-17, 25-23 ve 25-22’lik skorlarla sona erdi. Arkasspor’da son sette oyuna giren Fromm, 9 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.
Efeler Ligi’nde günün diğer sonuçları şu şekilde:
Ziraat Bankası – İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0 (28-26, 25-16, 25-21) / 1-1
Halkbank – Afyon Bld. Yüntaş: 3-1 (25-19, 25-14, 23-25, 25-19) / 2-0
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Fikret Fidan
ARKASSPOR: Mustafa, Adis, Gökhan, Matic, Jovovic, Bravo, Burak, Çağatay, Yiğit, Fromm, Sanchez, Caner
MALİYE PİYANGO: Kemal, Venno, Halil İbrahim, Uğur, Gjorgiev, Stankovic, Murat, Sercan Yüksel
SETLER: 25-17, 25-23, 25-22
SÜRE: 88 dakika (25, 28, 35)