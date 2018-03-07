Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Meksika

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Meksika Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı Meksika Rallisi, 8-11 Mart tarihleriarasında gerçekleşecek. 22 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1056 kilometreye yakın yol kat edecek. Monte Carlo ve İsveç Rallisi sonrası pilotlar klasmanında ilk iki sırada Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier yer alıyor. Ralli efsanesi Sebastien Loeb de Meksika’da yarışacak.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2018'deki üçüncü yarışı olan Meksika Rallisi, 8-11 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden hızlı pilotlar, dört günde 22 etabı geçip 345'i özel etap olmak üzere toplamda 1055 kilometre kat edecek. 2018 takviminin en dikkat çeken sokak etaplarından birine ev sahipliği yapan Meksika Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull.TV'den de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo'yu son beş yılın Dünya Şampiyonu Sebastien Ogier, İsveç Rallisi'ni de Thierry Neuville kazanmıştı. Meksika Rallisi öncesi pilotlar klasmanında zirvede 41 puanla Red Bull sporcusu Thierry Neuville yer alıyor. Onu 10 puan geriden bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ve 23 puanla Fin pilot Jari-Matti Latvala takip ediyor. Geçtiğimiz sene düzenlenen Meksika Rallisi'ni Belçikalı pilot Kris Meeke kazanmıştı.

Loeb de yarışacak

Yaşayan ralli efsanesi Sebastien Loeb de Meksika Rallisi'nde start alacak. Dakar Rallisi ve rallikros şampiyonası takvimindeki yoğunluk nedeniyle sezonun ilk iki yarışında yer almayan Fransız pilot, kariyerinde başarılı yarışlar çıkardığı Meksika'da ralli etaplarına geri dönecek. Loeb, bu yıl WRC takviminde 3 yarışta mücadele edecek. 9 Dünya Ralli Şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu, WRC'de en son 2015 Monte Carlo Rallisi'ne katılmıştı.

Dünya Ralli Şampiyonası Eylül'de Marmaris'te Büyük heyecan, 13-16 Eylül'de 7 yılın ardından ilk kez Türkiye'ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 13 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. Meksika'nın ardından Korsika, Arjantin, Portekiz, Sardinya, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Galler, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.