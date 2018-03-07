Davide Astori’ye ağlatan mesaj: ‘Ne olur çık o odadan kaptan’

Hayatını kaybeden Fiorentina kaptanı Davide Astori'nin takım arkadaşı Riccardo Saponara'nın Instagram'dan yazdığı mesaj herkesi gözyaşlarına boğdu.

Fiorentina kaptanı Davide Astori’nin takım arkadaşı Riccardo Saponara, duygu dolu bir mesaj yayınladı.

İşte herkesi ağlatan o mesaj:

“Ah kaptan vah kaptan. Neden bizimle kahvaltıya gelmedin. Neden unuttuğun ayakkabılarını Sportiello’nun odasından almadın, neden her zaman yaptığın gibi kahvaltıdan sonra portakal suyu içmedin.

Şimdi bize hayatın devam ettiğini söyleyecekler, ileriye bakmamızı isteyecekler, kendinizi toplayın diyecekler ama peki ya senin yokluğunun bıraktığı boşluk ne olacak? Kim her sabah kafeteryaya gelip gülümsemesiyle herkesin içini ısıtacak?

Bana dün gece ne yaptığımı kim sorup sonra da bana gülecek. Gençlere kim göz kulak olacak, yaşlılara kim sorumluluk verecek? Marco Sportiello’yu playstation’da yenmemezi sağlayacak plan üzerinde benimle kim çalışacak?

Floransa’daki restoranların baş aşçılarını kiminle çekiştireceğiz. Televizyonda yayınlanan dizileri kiminle konuşacağız. Yorucu bir antrenmandan sonra öğle yemeğini kiminle yiyeceğim. Ne olur dön, geri gel. Seninle hala La La Land’ın analizini bitirmemiz gerekiyor. Tıpkı tüm yeni filmlerde yaptığımız gibi.

Floransa’ya dön, takım sözleşmeni yenilemek için bekliyor. Ne olur kalk ayağa çık o odadan kaptan, antrenmanda seni bekliyor olacağız.

Şimdi neredeysen, amaçlarımızı gerçekleştirmemize yardım et ve bizim doğru yolda ilerlememizi sağla. Ah kaptan, vah kaptan, Sonsuza kadar benim kaptanım olacaksın.”

(CNN Türk)

Fiorentina Kaptanı Davide Astori'nin otopsi sonucu açıklandı Dünya futbol kamuoyunun merakla beklediği Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori'nin otopsi sonucu açıklandı. Cinayetten şüphelenilen olayda İtalyan futbolcunun kalbinin durması nedeniyle öldüğü teyit edildi. İlgili Haberi Oku