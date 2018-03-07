Davide Astori’nin ölüm haberini alan Marko Bakic maça devam edemedi
Bir dönem Fiorentina forması giyen Belenenses takımının 24 yaşındaki futbolcusu Marko Bakic, Vitoria ile oynadıkları maç sırasında Davide Astori'nin ölüm haberini alınca gözyaşları içinde oyundan çıktı
SKOR DIŞ HABERLER / Portekiz takımlarından Belenenses forması giyen 24 yaşındaki Marko Bakic, Fiorentina kaptanı Davide Astori’nin öldüğünü maç sırasında öğrenince karşılaşmaya devam edemedi ve gözyaşları içinde sahayı terk etti.
Portekiz Ligi’nde Vitoria ile karşılaşan Belenenses deplasmandan 0-0’lık beraberlikle ayrılırken Karadağlı futbolcu Bakic, eski takım arkadaşı Astori’nin ölüm haberiyle adeta yıkıldı.
Fiorentina’da bir dönem beraber giydiği takım arkadaşının ölüm haberini alan Bakic, gözyaşlarıyla oyundan çıkarken yedek kulübesinde duygusal anlar yaşandı.
Futbol kariyerine Karadağ’da başlayan Bakic, 2012 yılında Torino’ya transfer olduktan bir sene sonra Fiorentina’ya imza atmıştı.
Son güncelleme: 11:57 | 07.03.2018