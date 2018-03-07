Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Darüşşafaka 57-54 Buducnost VOLI

Darüşşafaka, sahasında konuk ettiği Buducnost VOLI'yi mağlup ederek Avrupa Kupası Çeyrek Final serisinde 1-0 öne geçti.
09:087 Mart 2018
0

7Days Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI’yi 57-54 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Carlos Peruga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), David Romano (İsrail)

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 16, Muhammed Baygül 3, Bell 10, Johnson 17, Eric 4, Sant-Roos 3, Okben Ulubay, Cummings 2, Furkan Aldemir, Kidd 2

BUDUCNOST VOLI: Gordic 10, Gibson 2, Suad Sehovic 2, Doellman 3, Zoran Nikolic 3, Ivanovic 12, Danilo Nikolic 12, Sead Sehovic 4, Popovic 4, Landry, Ilic 2

1’İNCİ PERİYOT: 16-13

İLK YARI: 27-26

3’ÜNCÜ PERİYOT: 46-35

Etiketler
7Days Avrupa Kupası Buducnost VOLI Darüşşafaka
Son güncelleme: 09:09 | 07.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER