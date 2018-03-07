Dani Alves’ten Cristiano Ronaldo’ya çirkin hareket!

Paris Saint-Germain'in Real Madrid'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında bir pozisyonda Dani Alves, burnundan aldığı pisliği Cristiano Ronaldo'nun formasına sürdü. Alves'in çirkin hareketi kameralara böyle yansıdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, erken final niteleğindeki eşleşmede 3-1’in rövanşında konuk olduğu Paris Saint-Germain’i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başarırken karşılaşmaya damga vuran olayların birinde başrollerde Dani Alves ile Cristiano Ronaldo yer aldı.

Bir serbest vuruş pozisyonu sırasında Cristiano Ronaldo’yu marke etmeye çalışan Brezilyalı yıldız savunmacı elini burnuna götürdü ve burnundan aldığı pisliği, olaydan habersiz bir şekilde markajdan kurtulmak için çabalayan Ronaldo’nun formasına sürdü. Portekizli yıldız hareketi farketmezken o anlar kameralara takıldı. Dani Alves`in sözlerine tepki yağıyor: `Astori`nin ölümüne çok üzülmedik` Paris Saint-Germain'in Brezilyalı sağ beki Dani Alves'in geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori hakkındaki sözleri tepki çekti İlgili Haberi Oku