CANLI YAYIN: Tottenham Juventus maçı canlı izle! (Tivibu canlı yayın)

Şampiyonlar Ligi heyecanı Tottenham Juventus maçı ile devam ediyor. İtalya'da oynana ilk maçta Juventus 2-0 öne geçmesine rağmen Tottenham'ın baskılı oyununa dayanamayarak 2-2 beraberlikle sona ermişti. Turun en çok merak edilen maçlarının başında gelen Tottenham Juventus maçı Türkiye'de de canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham sahasında Juventus'u konuk edecek. Londra'da Wembley'de oynanacak maçı Polonya Szymon Marciniak yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz olacak. Heyecanla beklenen Tottenham-Juventus maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.

TOTTENHAM JUVENTUS İLK 11

Tottenham: Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen, Dele, Son; Kane

Juventus: Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini, Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala

We are underway at Wembley! Come on you Spurs!

#THFC 0-0 #JUV pic.twitter.com/idjNvOeiY2

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7 Mart 2018