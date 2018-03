CANLI YAYIN: Manchester City Basel maçı canlı izle! (Tivibu CANLI YAYIN)

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ilk 4-0 kazanarak büyük avantaj elde ettiği Basel’i ağırlıyor. Büyük bütçeli transferleriyle son yıllarda dikkat çeken Manchester City bu sene Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyor. Bol gollü geçen ilk maçın ardından Manchester City Basel rövanş maçı nasıl şekillenecek merak ediliyor. Dev karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala futbol severler Manchester City Basel maçı canlı yayını aramaya başladı. Haberimizin içerisindeki link ile Manchester City Basel maçını canlı izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkten Manchester City Basel maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

MANCHESTER CİTY BASEL CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY BASEL MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City sahasında Basel ile karşılaşacak. 7 Mart Çarşamba akşamı TSİ 22.45'te oynanacak maçı Çek Futbol Federasyonu'ndan hakem Pavel Kralovec yönetecek. Kralovec'in yardımcılıklarını ise Roman Slysko ve Ivo Nadvornik yapacak. Manchester City Basel maçı Tivibu Spor 3'ten canlı yayınlanacak.

KICK-OFF | We’re go at the Etihad!

0-0 (4-0) #cityvfcb #mancity pic.twitter.com/FtAETmaYSP

— Manchester City (@ManCity) 7 Mart 2018