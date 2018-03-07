Bu akşam Survivor 2018 yayınlanacak mı? 7 Mart TV8 yayın akışında neler var?
Ekranların fenomen programı Survivor’da heyecan devam ediyor. Romanya ve Yunanistan Survivor takımlarıyla yapılan enternasyonal sembol oyunu izleyicilerin beğenisini kazanırken, Salı günü yerine programın Pazartesi günü yayınlanması kafaları karıştırdı. Survivor yayınladığı günlerde değişikliğe gidince seyirciler de Survivor bugün yayınlanacak mı araştırmaya başladı. Peki 7 Mart TV 8 yayın akışında neler yer alıyor? İşte TV8 yayın akışı ve bugün Survivor 2018 var mı sorusunu cevabı…
7 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ SURVİVOR 2018 VAR MI?
Survivor 7 Mart Çarşamba günü günü yayınlanmayacak. Yayın akışına göre Survivor 8 Mart Perşembe günü saat 20:00’de yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
15:45 Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Bir Baba Hindu
01:45 Gerçeğin Peşinde
04:15 Gel Konuşalım