Bu akşam Survivor 2018 yayınlanacak mı? 7 Mart TV8 yayın akışında neler var?

Başladığı günden beri milyonları ekran başına kilitleyen Survivor'ın takipçileri yarışma programının bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz bölümde değişiklik yaparak Salı günü yerine Pazartesi günü yayınlanmıştı. Peki 7 Mart TV 8 yayın akışında neler yer alıyor ? İşte cevabı...

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