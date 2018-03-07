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Bu akşam Survivor 2018 yayınlanacak mı? 7 Mart TV8 yayın akışında neler var?

Başladığı günden beri milyonları ekran başına kilitleyen Survivor'ın takipçileri yarışma programının bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz bölümde değişiklik yaparak Salı günü yerine Pazartesi günü yayınlanmıştı. Peki 7 Mart TV 8 yayın akışında neler yer alıyor ? İşte cevabı...
18:377 Mart 2018
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Bu akşam Survivor 2018 yayınlanacak mı? 7 Mart TV8 yayın akışında neler var?

Ekranların fenomen programı Survivor’da heyecan devam ediyor. Romanya ve Yunanistan Survivor takımlarıyla yapılan enternasyonal sembol oyunu izleyicilerin beğenisini kazanırken, Salı günü yerine programın Pazartesi günü yayınlanması kafaları karıştırdı. Survivor yayınladığı günlerde değişikliğe gidince seyirciler de Survivor bugün yayınlanacak mı araştırmaya başladı. Peki 7 Mart TV 8 yayın akışında neler yer alıyor? İşte TV8 yayın akışı ve bugün Survivor 2018 var mı sorusunu cevabı…

7 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ SURVİVOR 2018 VAR MI?

Survivor 7 Mart Çarşamba günü günü yayınlanmayacak. Yayın akışına göre Survivor 8 Mart Perşembe günü saat 20:00’de yayınlanacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

15:45 Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Bir Baba Hindu

01:45 Gerçeğin Peşinde

04:15 Gel Konuşalım

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Son güncelleme: 19:11 | 07.03.2018
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