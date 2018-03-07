Beşiktaş Quaresma’yı böyle savundu! ‘İhraç sonrası hiçbir temasta bulunmamıştır’

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı 43'üncü ve 44'üncü maddeler olmak üzere 2 ayrı maddeden disiplin kuruluna sevk edilen Ricardo Quaresma'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi. Beşiktaş Kulubü bugün Tahkim Kurulu'na 12 sayfalık savunma metni yaptı.

Ricardo Quaresma'ya verilen 5 maçlık cezayı fazla bulan Beşiktaş, Tahkim Kurulu'na başvurdu… Siyah beyazlılar, savunmasında tek tek pozisyonları, yaşananları anlatıp, ihraç sonrası cezanın iptalini ya da 1 maça düşmesini ve cezanın da ertelenmesini talep etti.

Siyah beyazlı kulüp Tahkim Kurulu’na bugün yaptığı itiraz başvurusunda toplam 12 sayfalık savunma yaptı. Quaresma’nın söz konusu olayda rakip oyuncunun kendisine yaptığı harekete nazaran daha hafif bir şekilde koluyla ittiğini belirten Beşiktaş, Josef’in bir aktör gibi kendisini yere bıraktığını ifade etti. Quaresma’nın oyundan ihraç edildikten sonra rakibine hiçbir temasta bulunmadığını savunan Beşiktaş, Josef’in hakemi aldatıcı harekette bulunduğunu söyledi.

İŞTE BEŞİKTAŞ’IN SAVUNMA METNİ:

Cezasının ilk maçını Trabzonspor maçında çeken Ricardo Quaresma, Tahkim Kurulu'ndan indirim almaz ise Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında oynayamayacak.

Ricardo Quaresma`ya 5 maç ceza! Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Quaresma'nın cezası belli oldu. Quaresma tahrik indirimiyle birlikte 5 karşılaşmadan men edilecek. İlgili Haberi Oku