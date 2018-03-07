Beşiktaş antrenmanında gerginlik yaşandı
Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmana izinli olan Adriano, Quaresma ve Talisca’nın yanı sıra sakatlığı bulunan Pepe katılmadı.
Kasığında ağrı hisseden Caner Erkin ise salonda çalıştı. Düz koşuyla başlayan idman, ardından top kapma çalışmasıyla devam etti. Yarı sahada 3 takım halinde yapılan top kapma çalışması sırasında Oğuzhan Özyakup ile Dusko Tosic arasında ufak bir gerginlik yaşandı.
Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenmanı durdurarak iki oyuncuyu da uyardı. Yarı sahada yapılan çift kale maçta ise Lens’in çektiği bir şut, ağları yırtıp kale arkasına gitti. Antrenmanı sık sık durduran Şenol Güneş, oyuncularına uyarılarda bulundu. Çalışmanın sonunda ise bazı oyuncular şut çalışması yaptı. (İHA)