Aziz Yıldırım hastalandı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hastalandığı ve ilaç tedavisiyle iyileşmeye çalıştığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Zona hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Habertürk’ün haberine göre, Yıldırım'ın son dönemde kamera karşısına çıkmama sebebinin bu hastalık olduğu ve evinde yoğun ilaç tedavisiyle iyileşmeye çalıştığı ifade edildi.

Aşırı stres nedeniyle ortaya çıkan Zona, suçiçeği hastalığına neden olan virüsün meydana getirdiği bir sinir iltihabı olarak biliniyor.

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