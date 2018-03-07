Ayşe Kader Yavuz dünya ikincisi

Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) Dünya Kayak Şampiyonası'nda mücadele eden Erzincanlı Türk sporcu Ayşe Kader Yavuz, şampiyonanın ilk gününde dünya ikincisi oldu.

19 yaşındaki Milli Kayakçı Ayşe Kader Yavuz, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Polonya'da yapılan şampiyonada dünya ikincisi oldu. Kısa slalom yarışında dünya ikinciliğini elde eden Ayşe Kader Yavuz, 27 Şubat-03 Mart 2018 Polonya'da yapılan Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası’nda ise Slalomda dünya ikinciliğini, Büyük Slalom ve Süper G yarışlarının toplamın da ise dünya üçüncüsü olarak bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

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Milli Kayakçı Yavuz spor hayatına profesyonel anlamda devam etmek istediğini belirterek, bu kapsamda destek beklediğini kaydetti.

Milli Sporcu Yavuz'un babası Osman Yavuz ise kızıyla gurur duyduğunu ve her zaman destekçisi olacağını belirtti.