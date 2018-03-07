Altın madalyalı boksör Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem nereli?

Survivor 2017'in finalinde kaybeden Adem Kılıççı, Survivor 2018'de de şampiyonluk için yarışıyor. Birçok madalyası bulunan başarılı sporcunun Survivor all starda göstereceği performans merak ediliyor. Peki Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem nereli, kaç yaşında? İşte Survivor 2018 yarışmacısı Adem hakkına merak edilenler...

Survivor 2017’in hemen ardından Survivor 2018’de de yer alan Adem Kılıççı all star takımı ile birlikte mücadele ediyor. Her bölümü nefes nefese yarışlarla geçen Survivor’da performansı en çok merak edilen yarışmacıların başında gelen Adem Kılıççı kimdir, Survivor Adem nereli, Adem Kılıççı kaç yaşında gibi hakkında özel bilgiler de merak ediliyor. İşte fenomenleşen yarışma programında tekrar yarışan Survivor Adem kimdir, nereli ve bilinmeyen tüm yönleriyle Adem Kılıççı…

SURVİVOR ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Survivor All Star takımının dikkat çeken isimlerinden olan Adem Kılıççı, 1986 Ağrı doğumlu. Adem Kılıççı boksör ve İstanbul’daki Fenerbahçe Boks Şubesi’nin üyesi. Antalya’da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya almıştı. Şikago’nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazandı. Kendisi hakkında Ağrı’nın gururu yakıştırılması yapılmaktadır.

SURVİVOR 2017’Yİ FİNALDE KAYBETTİ

Survivor 2017'ye ünlüler takımından katılan Adem Kılıççı, Ogeday ile birlikte canlı SMS oylamasına çıkmış halk oylaması sonucunda Survivor 2017 ikincisi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2018'de mücadele edeceğini açıklan Adem Kılıççı, “Yarım kalan bir hikayemiz var” sözleriyle bu sene de iddialı olduğunu belirtmişti.

Survivor 2018 All Star'da yer alacak Adem Kılıççı, İtalya’nın Pascara kentinde düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, gösterdiği performans sayesinde 2009 yılında yarışmalardan gümüş madalya ile ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da düzenlenmiş olan Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda da katıldığı müsabakalar sonrasında gümüş madalya alan Türk boksör Adem Kılıççı, başarılarını 2012 yılında da sürdürdü. 2012 yılında gerçekleştirilen Londra Olimpiyatları’nda yapılan testler sonucunda kanında yasaklı maddeye rastlanan Adem Kılıççı, bundan dolayı Londra Olimpiyatları’ndan diskalifiye edildi. Olimpiyat müsabakaları sonucunda almış olduğu dereceler de iptal edildi. 2012 yılının ardından da 2013 yılında Akdeniz Oyunları’nda altın madalya almaya hak kazandı.

KANINDA YASAKLI MADDE BULUNDU

Türk boksör, 2014-2015 Dünya Boks Federasyonu tarafından gerçekleştirilen APB Profesyonel Boks Liginde dünya şampiyonu olmuş ve Rio’da düzenlenecek Olimpiyatlar için katılım hakkı kazanmıştır. Fakat kanının içinde yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle Türk boksör Adem Kılıççı Rio’ya gidememiştir.