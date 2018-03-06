Beşiktaş bu yıl çıkabileceği en zorlu deplasmanda benim 20 yıl formasını giydiğim Trabzonsporumun karşısında müsabakanın başından sonuna kadar daha iyi pas yapan, daha iyi futbol oynayan, oyunun kontrolünü sürekli elinde bulunduran, rakibine deplasmanda pozisyon vermeyen bir müsabaka içerisinde sonuca gidip 3 puanı hanesine yazdırıp, “Şampiyonluk yolunda en iddialı benim” mesajını verdi.

1- Michael Jordan'ın çok ünlü sözü var: “Yıldızlar maç kazandırır ama takım şampiyon yapar.” Beşiktaş'ta zaman zaman takım oyununun ve kolektif oyunun mükemmel olduğunu görmekteyiz. Ama rakibin müdafaa anlayışını ve güçlü defans anlayışını açmak için bazı maçlarda yıldız oyunculara ihtiyaç var. Bu maçları da tek başına bireysel performansı ile aşan yıldız oyuncular Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımaktadır. Bazı maçlarda Talisca bazı maçlarda Quaresma, Trabzon'da Babel. Bu yıldız oyuncular zaman zaman bireysel performansı ile takımını sonuca taşırken ihtiyaç duyulduğunda ortaya mükemmel bir takım oyunu koyarak şampiyonluğa giderken bir ‘hamal' oyuncu gibi büyük katkı sağlıyorlar.

2- Defansta Medel, Tosic, Gökhan ve Adriano en başarılı performanslarını ortaya koydular. Özellikle Medel sezgileri ile rakipten önce topun nereye geleceğini hissederek müsabakaya çok iyi konsantre olup Tosic ile beraber birçok akını başlamadan engellediler.

3- Orta sahada özellikle Atiba ve Tolgay Arslan deplasmanda şu ana kadar oynadıkları en mücadeleci performanslarını ortaya koydular. Hem defansif olarak hem de takımlarını atağa kaldırma adına oyunu çok hızlı oynayarak hem öne doğru hem de oyunun yönünü değiştirerek mükemmel akınlar başlattılar. Rakibi orta sahada çok iyi durdular.

4- Beşiktaş, Lens bir varlık gösteremediği için resmen bir kişi eksik oynuyor. Ne bireysel oyunda ne takım oyununda var. Adam yok oğlu yok. Trabzon'da Okay gecenin yıldızıydı. Burak'ın yokluğu büyük bir kayıptı. Bu kadrolara baktığımızda sonuç gayet normal.