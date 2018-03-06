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Yenilgi sonrası Giuliano’nun Nusret keyfi olay oldu!

Brezilyalı yıldızın Akhisar yenilgisi sonrası rakip takımın golcüsü Seleznyov'la Nusret'te yemek yemesi büyük tepkilere neden oldu.
10:286 Mart 2018
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Yenilgi sonrası Giuliano’nun Nusret keyfi olay oldu!

Fenerbahçe’nin yıldızı Giuliano’nun ligdeki Akhisar yenilgisi sonrası rakip takımın golcüsü Seleznyov’la Nusret’te yemek yemesi tepkilere neden oldu.

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar, Brezilyalı oyuncunun böyle bir yemeğe rakip takımın futbolcusu ile gitmesine isyan etti. Bu ikili bir dönem Dnipro’da birlikte oynamıştı.

Öte yandan Fenerbahçe 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun gol attığı bir lig maçında ilk kez mağlup oldu.

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Etiketler
akhisar Fenerbahçe Giuliano Seleznyov
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