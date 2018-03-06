Vladimir Putin Kremlin’de top sektirdi

2018 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Rusya'nın devlet başkanı Vladimir Putin, FIFA Başkanı Infantino ile Kremlin'de top sektirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası’na 100 gün kalması dolayısıyla yayınlanan bir video için Kremlin'de top sektirdi.

Dünya Kupası’na 100 gün kala FIFA, twitter hesabından bir video paylaştı. Video'da Dünya Kupası’na katılacak ülkelerin oyuncularının ve Vladimir Putin ile FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun top sektirdiği görüntüler yer alıyor. Efsane futbolcuların top sektirdiği videoda, topa 100. kez vuran ise Putin oldu.

Rusya’da 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın ilk maçı, 14 Haziran tarihinde Rusya ve Suudi Arabistan takımları arasında oynanacak.