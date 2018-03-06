Trabzonspor’a Durica’dan kötü haber! Kaburgasında çatlak…

Beşiktaş maçında aldığı darbe sonrası sakatlanan Durica'nın kaburgasında çatlak olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcu en az 2 hafta oynayamayacak.

Süper Lig’in 24.haftasında evinde Beşiktaş’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor’a bir kötü haber de Slovak stoperi Jan Durica’dan geldi. 3 puanı kaybeden bordo mavililerde maç sırasında sakatlık geçiren Durica’nın yapılan kontrollerinde kaburgasında çatlak olduğu belirlendi. Tecrübeli oyuncunun tedavisine hemen başlandığı ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Beşiktaş karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Hubocan’ın ardından takımın diğer stoperi Durica’nın da sakatlanması Akhisar maçı öncesi bordo mavililerde moralleri bozdu.

Bordo mavili formayla bu sezon 18 maça çıkan 36 yaşındaki oyuncu ligin ilk yarısında yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle de bir süre takımdan ayrı kalmıştı.

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