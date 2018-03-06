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Trabzonspor Beşiktaş maçında Türk bayrağı ile sahaya daldı

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta sahaya giren bir taraftar Türk bayrağına secde etti.
07:586 Mart 2018
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Trabzonspor Beşiktaş maçında Türk bayrağı ile sahaya daldı

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinin 68’inci dakikasında Trabzonsporlu bir taraftar sahaya girdi. Koşarak yeşil zemine inen taraftar, Türk bayrağı açtı ve secdeye yattı. Taraftara güvenlik güçleri müdahale ederken, tribünler sahaya giren kişiyi alkışlayarak “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde tezahüratta bulundu.

Etiketler
beşiktaş trabzonspor türk bayrağı
Son güncelleme: 08:00 | 06.03.2018
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