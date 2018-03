Survivor’da Rumenlerle kavganın montajsız görüntüleri ortaya çıktı

Survivor Türkiye Romanya yarışmasında Turabi, Rumen yarışmacılara kum atınca kavga çıktı, ortalık karıştı. Olayların ardından montajsız görüntüler de ortaya çıktı. İşte Survivor 2018 ödül oyununda yaşanan Turabi Kirita tartışmasının montajsız görüntüleri...

Survivor TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Survivor’da ikinci kez karşı karşıya gelen Türkiye Romanya yarışında sinirler gerilince iki takım arasında büyük bir kavga yaşandı. Turabi oyunda yenilince deviremediği labutu Rumen takımından bir yarışmacı devirdi. Bu hareketin üzerine Turabi çileden çıktı. Rumen takımındaki yarışmacının yaptığı hareket sonra Turabi, rakibine kum fırlattı. Bunun üzerine Rumen takımı Turabi ile kavga etti. Oyun sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı “Böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz” diyerek her iki takımı da uyardı. İşte sinirlerin gerildiği Turabi Kirita kavgasının montajsız görüntüsü…

SURVİVOR TÜRKİYE RÖVANŞ İÇİN ROMANYA İLE TEKRAR KARŞILAŞTI

Türkiye ile Romanya karşı karşıya geldi. Bundan önceki yarışta Romanya, All Star takımına karşı geriden gelerek 10’a 8 kazanmıştı.Bu kez iki takım rövanş maçına çıktı. Ancak All Star takımı daha öncesinde Romanya ile karşılaşmak için Gönüllüler takımına karşı mücadele etti.

SURVİVOR TÜRKİYE ROMANYA KİM KAZANDI?

Survivor’da bu sene Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında Türkiye takımı Romanya, Yunanistan ve Meksika’ya karşı sık sık mücadele edecek. İlk mücadeleyi Romanya, All Star önünde 10’a 8 kazanmıştı. All Star takımı rövanşta ise işi ciddiye alarak oyunun en başından itibaren motive bir şekilde yarışmaya hazırlandı. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı maçta All Star takımı 10’a 8 galip gelerek Romanya’dan rövanşı almış oldu. All Star yarışmacıları galibiyetin ardından Türkiye sesleriyle Dominik’i inletti ve büyük bir sevinç yaşadı.

“BİZİM TAKIM DA AYNISINI YAPTI”

Acun Ilıcalı Türkiye-Romanya maçında yaşanan kavgayla ilgili olarak, “Ianut oyunun ardından Turabi’nin alanına girerek onun labutlarını devirmeye başladı. Ancak öncesinde bizim takımdan Hilmicem, kazanılan bir oyun sonrasında aynı hareketi yaptığı için Rumenler buna cevap verdi. Ayrıca size şunu söyleyeyim, Rumen takımı son derece farklı ve hırslı bir takım. Meksika takımına alaycı, ilginç dans hareketleri dahi yaptılar” diye konuştu.

Konuşmanın devamında ise Acun Ilıcalı, “Bundan sonra ülkeler arasında birçok maç oynanacak. Sizden ricam sakinliğinizi korumanız” ifadelerini kullandı.