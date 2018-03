Survivor’da enternasyonal oyunda hangi ülke kazandı? Survivor 2018’de kim elendi?

Survivor'da Romanya, Yunanistan ve Türkiye'nin yarıştığı enternasyonal sembol oyunu ilk kez oynandı. Survivor Türkiye adına Ümit Karan ile Damla'nın yarıştığı oyunda kim kazandı merak ediliyor. Sembol oyunun ardından gönüllüler ve all star bu kez ödül oyunu için yarış alanında buluştuğu kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyun nefesleri kesti. Peki yeni bölümün en kritik kısmı olan Survivor ada konseyinde kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Başladığı günden ekranlarda fırtına gibi esen Survivor son bölüm birçok yenilik ve heyecan dolu oyunlara ev sahipliği yaptı. Yeni açıklanan kararla artık Survivor Türkiye, Romanya ve Yunanitan takımlarından en iyi performans gösteren bir kadın ve bir erkeğin birbirleriyle yarışacağı açıklanmıştı. İlki gerçekleştirilen oyunda Survivor Türkiye için all star takımında Ümit Karan ile Damla Can yarıştı. Adeta nefesleri kesen oyunlarda heyecan hiç eksilmedi. Bir diğer merak konusu da all star ve gönüllüler takımının kendi aralarında oynadığı ödül oyunu oldu. Zorlu pistte performanslarını sergileyen yarışmacıların çok yorulduğu gözlendi. Peki Pazartesi günü belli olacağı açıklanan eleme sonucu adaya veda isim kim oldu? İşte Survivor yeni bölümü kaçıranlar için son bölümde yaşananları haberimizde derledik. İşte Survivor son bölüm özeti…

SURVİVOR ENTERNASYONAL SEMBOL OYUNUN KİM KAZANDI?

Erkekler karşılaşması;ilk kez üç ülkenin birbiriyle yarıştığı sembol oyununda beş galibiyet kazanan günün galibi oldu. Survivor Türkiye’yi Damla ile Ümit temsil etti. Arka arkaya oyunlara çıkan yarışmacılar nefes nefese kaldı. Oyunda Romanya ve Türkiye, Yunanistan takımında daha başarılı olurken erkeklere arasından sembol oyunun kazanan isim Survivor all star takımında yarışan Ümit Karan oldu. İşte Ümit Karan’ın Survivor Romanya’ya karşı yarışı…

Kadınlar karşılaşması;Survivor sembol oyununda, zorlu piste rağmen son ana kadar mücadelen vazgeçmeyen kadın yarışmacıların performansı heyecanla takip edildi. Survivor Türkiye’yi temsil eden all star yarışmacısı Damla, oyunu son anına kadar devam ettirmesine rağmen Rumen rakibi Larissa’ya kaybetti. Yenilgi sonrasında göz yaşlarına hakim olamayan Survivor Damla’yı arkadaşları teselli etti. İşte Survivor Damla’nın Romanya ve Yunanistan takımına karşı yarışı…

SURVİVOR ALL STAR – GÖNÜLLÜLER ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

SURVİVOR ADA KONSEYİNDE KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı: Gönüllüler’de 3 kişi çıkmıştı. Aday oylamasından İpek, ikinci aday Melih ve son olarak da Emre çıktı. Bir kişi elenecek. Bu sene başka bir değişiklik bazı oyunları ileride bir kez daha oynayacaksınız. All Star ile Survivor’ı tam anlamıyla yaşadık.

Melih, İpek, Emre aday…

SMS oylaması ile elenen isim: Emre

Emre: Geldiğim süre boyunca çok güzel anlar geçirdim. Gitmem gerekiyorsa sebebi vardır. Seyircinin takdiri. Her şey için teşekkür ederim.