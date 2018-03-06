Ricardo Quaresma’ya 5 maç ceza!

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Quaresma'nın cezası belli oldu. Quaresma tahrik indirimiyle birlikte 5 karşılaşmadan men edilecek.

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Quaresma’nın cezası belli oldu…

Portekizli yıldız, 43. ve 44. maddelerden PFDK’ya sevk edilmişti. Kurala göre, 43. madde (kural dışı hareket) 3 ila 6 arası; 44. madde (saldırı) ise 5 ila 10 arası maç men cezası öngörüyordu.

PFDK tarafından Ricardo Quaresma’ya 5 maç ceza verildi. Portekizli, 5 maçlık cezaya göre ligde Gençlerbirliği (E), Başakşehir (D), Alanyaspor (E) ve Göztepe (E) maçlarını kaçıracak. Portekizli yıldız Trabzonspor maçında da cezası nedeniyle forma giyememişti. Quaresma, 17 Nisan’da oynanacak Fenerbahçe kupa maçı rövanşında forma giyebilecek.

Beşiktaş, Quaresma için Tahkim Kurulu`na gidiyor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı 43'üncü ve 44'üncü maddeler olmak üzere 2 ayrı maddeden disiplin kuruluna sevk edilen Ricardo Quaresma'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi. İlgili Haberi Oku

İŞTE PFDK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.‘nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.‘nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO‘nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

NTV Spor`un kapanacağı tarih açıklandı Discovery grubuna satılan NTV Spor'un kapanış günü ve saati belli oldu. İlgili Haberi Oku