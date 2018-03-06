Robinho: ‘Giuliano etkileyici oyuncu ama bir Alex de Souza değil’

Sivasspor'un yıldızı Robinho, Fenerbahçe'de forma giyen Giuliano'nun Brezilya Milli Takımı şansının bulunduğunu dile getirirken Alex de Souza ile kıyaslanmasının doğru olmadığını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor’un Brezilyalı futbolcusu Robinho, Fenerbahçe’nin başarılı yıldızı Giuliano hakkında açıklamalarda bulundu.

beİN Sports’a özel röportaj veren Robinho, tüm zamanların en iyi ilk 11’ini de yaptı. Kadroda Galatasaray forması giymiş Taffarel ve Fenerbahçe forması giymiş Roberto Carlos’a yer veren Robinho, Fenerbahçe’de forma giyen Giuliano hakkında da konuştu.

Yıldız futbolcu, “Giuliano etkileyici bir oyuncu. Dünya Kupası’na gitmek için farklı şartlar oluşturması gerekiyor. Performansını biraz daha arttırırsa gidebileceğini düşünüyorum. Ama Giuliano kesinlikle bir Alex de Souza değil. Dünyaya bir tane Alex geldi, sonrası yok.” dedi.

Öte yandan Neymar, Messi ve Ronaldo’yu tek kelime ile anlatan Brezilyalı futbolcu, “Neymar; dahi, fenomen. Messi; gezegen dışı. Ronaldo; spektaküler bir oyuncu. Messi ve Neymar ile yan yana oynamak isterdim” şeklinde konuştu.

İngiliz atlet Mo Farah`tan Almanya`da ırkçı taciz iddiası! Olimpiyat şampiyonu Mo Farah, Almanya'da havaalanında Instagram hesabından canlı yayın yaptığı sırada güvenlik görevlilerinin kötü muamelesiyle karşılaştı. İngiliz atlet 'Bu devirde ırkçı tacize uğramak çok üzücü' yazarak yaşadığı anları Twitter'da paylaştı. İlgili Haberi Oku