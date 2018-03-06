PSG Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Dev maç şifresiz!

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş karşılaşmalarında PSG Real Madrid maçı ile heyecan yeniden başlıyor. Spor severler şifresiz kanaldan izleyeceği PSG Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak ediyor. İşte Real Madrid PSG maçı saati, kanalı ve tüm detayları...

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Futbol dünyasının en önemli isimlerinin karşı karşıya geleceği PSG Real madrid maçı için futbol severlere güzel haber geldi. Şifresiz yayınlanacağı açıklanan çeyrek finale çıkacak takımın belli olacağı Paris Saint Germain Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda diye araştırılmaya günün erken saatlerinden itibaren başlanıldı. Real’de Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos, PSG’de ise Cavani ve Di Maria kapışmasını izlemek isteyenler Real Madrid PSG maçı saatinde ekranlara kilitlenecek. İşte PSG Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanal sorularının yanıtı…

PSG REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

6 Mart Salı günü Parc des Princes Stadyum’unda oynanacak karşılaşma 22.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olaran canlı yayınlanacak.

PSG REAL MADRİD MUHTEMEL 11

PSG: Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa, Thiago Motta, Rabiot, Verratti, Di Maria, Cavani, Mbappe

Real Madrid: Navas, Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Ronaldo, Benzema

ENSEMBLE ! Comme @djsnake soyons fiers de porter nos couleurs toute la journée #PSGREAL pic.twitter.com/ctV1hElrkb — ENSEMBLE ON VA LE FAIRE ! (@PSG_inside) 6 Mart 2018

NEYMAR MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Paris Saint-Germain’in süper yıldızı Neymar, Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Ligue 1 liderinin Marsilya’yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyunu terk eden Neymar’ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi. En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı futbolcu, Real Madrid’le oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyecek. PSG Teknik Direktörü Unai Emery maçın ardından yaptığı açıklamada ilk bulguların burkulma yönünde olduğunu ve Neymar’ın Real Madrid’e karşı sahada olmasından umutlu olduklarını ifade etmişti.

La Champions de @Cristiano esta temporada…7 partidos630 minutos11 goles1 gol cada 57 minutos #APorLa13 | #HalaMadridhttps://t.co/l8rdvbFCWW — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 6 Mart 2018

PSG RAKİP TANIMIYOR

Fransa Ligi’nde en yakın rakibi Monaco’ya 14 puan fark atarak liderlik koltuğunda bulunan PSG, son 10 maçında tek mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karşı aldı. Ligde şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılan yıldızlar topluluğu, evinde oynayacağı Real Madrid’i eleyerek kupaları müzesine götürmek istiyor.