Mustafa Denizli yaşadığı dehşet anlarını mahkemede anlattı

Kayınbiraderi tarafından darp edildiğini söyleyen Mustafa Denizli mahkemede şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.

Ünlü futbol adamı Mustafa Denizli, boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyi tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin davada konuştu. Denizli, eşinin ağabeyi tarafından 20 dakika boyunca darp edildiğini söylerken, sanık Heja Elçi ise suçlamaları reddetti.

Ünlü futbol adamı Mustafa Denizli'nin boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyi tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada şikayetçi Mustafa Denizli ile hakkında ‘tehdit ve basit yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istenen sanık Heja Elçi avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Elçi, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Mustafa'yı tehdit ettiğim ve yaraladığım iddiası gerçek dışıdır. Dava konusu olay hiçbir şekilde yaşanmamıştır. Mustafa'nın eşi Evin, kız kardeşim olur. 2016'da evliliklerinde sıkıntılar yaşandı. Evin bundan dolayı Ankara'ya gelerek annemin yanında kalmaya başladı. Evliliği ile ilgili sıkıntıları bizle paylaşarak ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine kardeşim ve Renaz'la birlikte 21 Eylül 2016'da konuşmak için Mustafa'nın evine geldik. Kardeşim evin alt kattında Mustafa ile konuştu. Bir süre sonra yanımıza gelerek ‘Mustafa'nın kendisini ciddiye almadığını' söyledi. Bunun üzerine Renaz ve ben Mustafa ile konuşmak için alt kata indik. Evin'in kendisinden boşanmak istediğini bu konuda ciddi olduğunu söyledik. Anlaşmalı şekilde evliliğin bitmesini istedik” dedi.

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“Mustafa düşünce olarak sürekli gel git halindeydi”

Bir süre konuştuktan sonra yarın tekrar görüşürüz diyerek evden ayrıldıklarını kaydeden Sanık Elçi, “Ertesi gün kendisine düşündün mü diye sorduğumda Mustafa ‘Evin'i sevdiğini kendisini sevdiğini ve ayrılmak istemediğini' söyleyince bende kardeşimin kararlı olduğunu ve boşanmak istediğini söyledim. Mustafa düşünce olarak sürekli gel git halindeydi” diye konuştu.

“Mustafa'ya tehdit ve yaralamaya yönelik herhangi bir eylemim olmadı”

3 gün sonra Ankara'ya dönmeden önce tekrar Mustafa Denizli'nin yanına gittiğini anlatan sanık Elçi, “Mustafa'ya ne yakar verdin? diye sorduğumda tamam ‘Anlaşmalı boşanalım' dedi. Ben kendisine Evin ne istiyorsa onunla konuş onunla halledin diye söyledim. Bunun üzerine ‘Evin ne istiyor?' diye sorduğunda bende sinirlendiğimden sesimi yükselterek kendisine sor diyerek dışarı çıktım. Bana taksi çağırdı. Bu süreç içerisinde Mustafa'ya tehdit ve yaralamaya yönelik herhangi bir eylemim olmadı. Para ile ilgili olarak herhangi bir konuşma olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

“500 Bin Lira vereceğimi söyledim, ‘İlk rakamı 5 olacak ama sonu milyon olacak' dedi”

Duruşmada daha sonra söz alan müşteki Mustafa Denizli, eşinin kendisinden boşanmak isteyerek annesinin evine gittikten bir süre sonra ağabeyleriyle evine geldiğini ve boşanma konusunda konuştuklarını anlattı.Kendilerine eşini sevdiğimi ve boşanmak istemediğini söylemesi üzerine, sanki evin sahibi onlarmış gibi ‘Şunu yapacaksın bunu yapacaksın' şeklinde konuşmalar geçtiğini kaydeden Denizli, “Kendilerine ‘Evin'i aldatmış mıyım, dövmüş müyüm?’ dedim. Anlaşmalı boşanma için 500 Bin Lira vereceğimi söyledim. Sanık Heja ise ‘İlk rakamı 5 olacak ama sonu milyon olacak' dedi. Bunun üzerine yasal yollara başvurmasını söyledim” dedi.

“20 dakika boyunca defalarca bana vurdu”

Denizli, “Bu olaydan bir gün sonra Renaz ve Heja tekrar habersiz şekilde eve gelerek ‘Bu iş bitecek, ancak bizim istediğimiz şekilde bitecek' şeklinde tehdit içerir konuşmaları oldu. Sonrasında olayın yaşandığı Pazar günü kapı çalındı. Heja, kapıyı açan hizmetçiyi iterek salona geldi. Ayağa kalkarak hoş geldin demek istediğimde direk kafama yumruk attı. Ben sersemlemiştim. Küfür ederek vurmaya devam etti. Yaklaşık 20 dakika boyunca defalarca bana vurdu. Bana ‘Kafana da sıkarım gerekirse kendim de sıkarım yoksa sıktıracak birilerini bulurum' şeklinde sözler söyledi. Sersemlediğimden eve çıkışını hatırlamıyorum. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.