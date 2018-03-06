Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın istifasını resmen açıkladı

Bugün öğle saatlerinde basın yoluyla görevini bıraktığını duyuran Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, son kez takımının başında çıktığı Akın Çorap Giresunspor maçı sonrası istifasını resmi olarak açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında G. Manisaspor, sahasında konuk ettiği A.Ç. Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak, kötü gidişatını sürdürdü. Maçın ardından her iki takımın da teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

G. Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, A.Ç. Giresunspor'a mağlup oldukları maç sonrası istifa etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını duyuran Taner Taşkın, “Bugün maçtan önce ayrılacağımı oyuncu grubu da biliyordu. Ben de daha önceden bunu bildirdim.” dedi.

Takımdaki oyuncularla iyi bir ilişkisi olduğuna dikket çeken Taşkın, “Bu da maçta enerji kaybına neden oldu, onu gördüm. Çünkü geldiğimizden beri çok dirençli ve istekli arzulu oynayan bir Manisaspor vardı. Kaybetse dahi maçı kovalayan bir Manisaspor vardı. Kaldığımız sürece burada bulunan çocuklarla çok güzel bir ilişkimiz oldu. Şu ana kadar Manisaspor formasını en iyi şekilde temsil ettiler. Maalesef yaşadığımız bu sürede birçok olumsuzlularla karşıladık. Acaba yeni gelen yönetimle bu süreci idare edebilir miyiz diye, gördük ki bu arkadaşlarla da bu süreci idare etmemiz mümkün olmadı” ifadelerini kullandı.

Grandmedical Manisaspor`da futbolcular antrenmanı boykot etti Maddi olarak zor günler geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren Spor Toto 1. Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor'da oyuncular antrenmana çıkmadı. İlgili Haberi Oku

Tribüne gelen taraftarları eleştiren tecrübeli çalıştırıcı, “Ben bugün istifamı tekrar deklare ediyorum. Yarın bu süreçle ilgili basındaki arkadaşlarla bir toplantı yapacağım. Bu süreçte neler yaşadığımız anlatacağım. Şu anda Manisaspor bana göre maddi-manevi bitmiş bir kulüp. Biz bu süreci idare edelim dedik belki derli toplu bir şeyler olsaydı olabilirdi ama maalesef hem maddi manevi bitmiş hem de tribünler bitmiş. Futbolla alakası olmayan tipler gelmiş. Takımlarını desteklemeye değil, sadece protesto etmeye gelmişler. Zaten 40-50 kişilik bir gruba maç oynuyorsun. Buraya gelen hakem de bakıyor ona göre yönetiyor. Bugünkü maçın hakemi kötü diyemem ama genelde çok kolay düdük çalıyorlar. Biz şehir olarak tükenmişliği yaşıyoruz. Biz de bütün iyi niyetimizle acaba bunu ayağa kaldırabilir miyiz diye geldik ama maalesef gerekli desteği göremedik. Yarın neden ayrıldığımının sebeplerini en ince noktasını anlatacağım. Kimseye bir kırgınlığım küskünlüğüm yok sadece Manisaspor'un bu durumuna üzülüyorum” diye konuştu.