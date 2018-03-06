Liverpool Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Porto maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Liverpool Porto'yu ağırlıyor. İlk maçta nefesleri kesin mücadeleye sahne olan Liverpool Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda merak ediliyor? İşte Liverpool Porto maçı detayları...

Şampiyonlar Ligi’nin iki iddialı ekibi Liverpool Porto son 16 turunun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Bu sene özellikle Salah’ın yükselen performansıyla birlikte flaş galibiyetler alan Liverpool ilk maçta Porto’yu 5-0 gibi net skorla yenmişti. Seyir zevki yüksek iki takımın karşılaşacağı Liverpool Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Porto maçı şifresiz mi? İşte maç hakkında tüm detaylar…

LİVERPOOL PORTO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, evinde Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto’yu konuk edecek. Anfield stadyumunda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saatiyle 22:45’te başlayacak olan zorlu karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.

LİVERPOOL PORTO MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Liverpool: Karius, Arnold, Virgil van Dijk, Lovren, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane

Porto: Casillas, Pereira, Felipe, Marcano, Dalot, Corona, Herrera, Oliveira, Brahimi, Aboubakar, Paciencia

İKİ TAKIM DA LİGİNDE RÜZGAR GİBİ ESİYOR

Premier Lig’de bu sezon 29 maçta 17 kez kazanan, 9 kez berabere kalan ve 3 kez mağlup olan Liverpool 60 puanla 2. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi’nde ise bu sezon E Grubu’nda mücadele eden Klopp’un öğrencileri 6 maçta aldığı 3 galibiyet ve 3 beraberlikle gruptan lider çıkmıştı.

Portekiz Ligi’nde na mağlup liderliğini sürdüren Porto, Beşiktaş’ın yer aldığı G Grubu’ndan ikinci olarak çıkmıştı.