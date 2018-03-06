Liverpool Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Porto maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi’nin iki iddialı ekibi Liverpool Porto son 16 turunun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Bu sene özellikle Salah’ın yükselen performansıyla birlikte flaş galibiyetler alan Liverpool ilk maçta Porto’yu 5-0 gibi net skorla yenmişti. Seyir zevki yüksek iki takımın karşılaşacağı Liverpool Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Porto maçı şifresiz mi? İşte maç hakkında tüm detaylar…
LİVERPOOL PORTO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, evinde Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto’yu konuk edecek. Anfield stadyumunda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saatiyle 22:45’te başlayacak olan zorlu karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.
LİVERPOOL PORTO MAÇI MUHTEMEL İLK 11
Liverpool: Karius, Arnold, Virgil van Dijk, Lovren, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane
Porto: Casillas, Pereira, Felipe, Marcano, Dalot, Corona, Herrera, Oliveira, Brahimi, Aboubakar, Paciencia
Tonight’s #UCL programme pic.twitter.com/pQq7RWqEXE
— Liverpool FC (@LFC) 6 Mart 2018
İKİ TAKIM DA LİGİNDE RÜZGAR GİBİ ESİYOR
Premier Lig’de bu sezon 29 maçta 17 kez kazanan, 9 kez berabere kalan ve 3 kez mağlup olan Liverpool 60 puanla 2. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi’nde ise bu sezon E Grubu’nda mücadele eden Klopp’un öğrencileri 6 maçta aldığı 3 galibiyet ve 3 beraberlikle gruptan lider çıkmıştı.
Portekiz Ligi’nde na mağlup liderliğini sürdüren Porto, Beşiktaş’ın yer aldığı G Grubu’ndan ikinci olarak çıkmıştı.