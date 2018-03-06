LeBron James’ten Cedi Osman’a özel dans

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'ın, Detroit Pistons maçında Anthony Tolliver'ın üzerinden attığı baskete LeBron James kayıtsız kalamadı.

NBA’de Cleveland Cavaliers, sahasında konuk ettiği Detroit Pistons’e 112 90 mağlup etti. Karşılaşmada 22 dakika sahada kalan Cedi Osman, 12 sayı, 6 ribaund ve 2 asistlik performans sergiledi. Cedi Osman’ın Anthony Tolliver’ın üzerinden attığı sayı sonrası LeBron James’in dansı görülmeye değerdi. Mücadelede LeBron James 31 sayı, 7 ribaund, 7 asistlik performans sergiledi. Larry Nance Jr. 22 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı.

NBA’de oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

INDIANA PACERS 92-89 MILWAUKEE BUCKS

MIAMI HEAT 125-103 PHOENIX SUNS

CHICAGO BULLS 89-105 BOSTON CELTICS

SAN ANTONIO SPURS 100-98 MEMPHIS GRIZZLIES

UTAH JAZZ 94-80 ORLANDO MAGIC