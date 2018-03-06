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LeBron James’ten Cedi Osman’a özel dans

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'ın, Detroit Pistons maçında Anthony Tolliver'ın üzerinden attığı baskete LeBron James kayıtsız kalamadı.
09:106 Mart 2018
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LeBron James’ten Cedi Osman’a özel dans

NBA’de Cleveland Cavaliers, sahasında konuk ettiği Detroit Pistons’e 112 90 mağlup etti. Karşılaşmada 22 dakika sahada kalan Cedi Osman, 12 sayı, 6 ribaund ve 2 asistlik performans sergiledi. Cedi Osman’ın Anthony Tolliver’ın üzerinden attığı sayı sonrası LeBron James’in dansı görülmeye değerdi. Mücadelede LeBron James 31 sayı, 7 ribaund, 7 asistlik performans sergiledi. Larry Nance Jr. 22 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı.

 

NBA’de oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

INDIANA PACERS 92-89 MILWAUKEE BUCKS

MIAMI HEAT 125-103 PHOENIX SUNS

CHICAGO BULLS 89-105 BOSTON CELTICS

SAN ANTONIO SPURS 100-98 MEMPHIS GRIZZLIES

UTAH JAZZ 94-80 ORLANDO MAGIC

Etiketler
Cedi Osman Cleveland Cavaliers LeBron James
Son güncelleme: 09:41 | 06.03.2018
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