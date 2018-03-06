İngiliz atlet Mo Farah’tan Almanya’da ırkçı taciz iddiası!

Olimpiyat şampiyonu Mo Farah, Almanya'da havaalanında Instagram hesabından canlı yayın yaptığı sırada güvenlik görevlilerinin kötü muamelesiyle karşılaştı. İngiliz atlet 'Bu devirde ırkçı tacize uğramak çok üzücü' yazarak yaşadığı anları Twitter'da paylaştı.

SKOR DIŞ HABERLER / Somali asıllı Olimpiyat şampiyonu İngiliz atlet Mo Farah, Almanya’da havaalanında bulunduğu sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yapmak istedi ancak güvenlik görevlileri buna izin vermedi.

Ünlü atletin çekim yapmasını engellemek isteyen güvenlik görevlisinin kendisine ırkçı saldırıda bulunduğunu iddia eden Farah, olayın videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Olimpiyat efsanesi Farah, “Bu devirde ırkçı tacize uğramak çok üzücü. 2018!!!!” yazarak paylaştığı videoda kendisini uzaklaştırmak isteyen güvenlik görevlisine “Bana dokunamazsın. Kapıya gidiyorum beni itmene gerek yok” şeklinde itiraz ettiği görülüyor.

Güvenlik görevlisi ise Farah’a dokunabileceğini söyleyip dünyaca ünlü sporcuyu çekiştirerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Farah, 2012 Londra Olimpiyatları ve 2016 Rio Olimpiyatları’nda 5 bin ve 10 bin metrede altın madalya kazanmayı başarmıştı.