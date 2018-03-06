Hayatını kaybeden Davide Astori’den sonra Chelsea’nin yıldızı N’Golo Kante’de de benzer şüphe

Chelsea'nin yıldızı N'Golo Kante'nin maç toplantısında bayılması, İngiliz devini harekete geçirdi. Fiorentina'da forma giyen Davide Astori'nin ani ölümü nedeniyle Chelsea sağlık ekibi Kante'yi bir dizi kontrolden geçirdi.

SKOR DIŞ HABER – Fiorentina Kaptanı Davide Astori’nin otel odasında ani ölümü, gözleri Chelsea’nin yıldızı N’Golo Kante’ye çevirdi. Manchester City ile oynanan lig maçından önce yapılan toplantıda bayılan Kante, dev maçın kadrosundan çıkarıldı. Yapılan ilk kontrollerde ciddi bir problemi olmadığı anlaşılan Kante için, Astori’nin ani ölümünün de etkisiyle, Chelsea sağlık ekibi seferber oldu.

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Olay, Manchester City ile oynanan lig maçından önce yapılan son antrenmanın ardından gerçekleştirilen takım toplantısında yaşandı. Teleghraph’tan Matt Law’ın haberine göre toplantının ardından bir anda yere yığılan Kante, takım arkadaşlarının yardımı ile ayağa kalkabildi. Kalp problemi olduğundan endişe edilen Kante, acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan kardiyoloji testlerinde kalp problemi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak bu olaydan sonra Fiorentina Kaptanı Astori’nin otel odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, Chelsea sağlık ekibini benzer bir problemin Kante’de de rastlanabileceği endişesine düşürdü.

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Kante’nin yeniden kontrol edilmesi için adeta kırmızı alarm veren Chelsea sağlık ekibi, yıldız futbolcuyu tıbbi testlere tabi tuttu. Doktorlar, Chelsea Menajeri Antonio Conte’yi, testlerden tamamen geçmeden Kante’nin oynatılmaması konusunda uyardı.