Galibiyeti kutlayan futbolculara saldırdılar…

Go Ahead Eagles taraftarları, 4-0'lık mağlubiyetin ardından sahaya girerek De Graafschap futbolcularına saldırdı.

Hollanda İkinci Ligi’nde De Graafschap ile Go Ahead Eagles arasında oynanan maçın ardından Go Ahead Eagles taraftarları galibiyeti kutlayan De Graafschap futbolcularına saldırdı.

Survivor`da Rumenlerle kavganın montajsız görüntüleri ortaya çıktı Survivor Türkiye Romanya yarışmasında Turabi, Rumen yarışmacılara kum atınca kavga çıktı, ortalık karıştı. Olayların ardından montajsız görüntüler de ortaya çıktı. İşte Survivor 2018 ödül oyununda yaşanan Turabi Kirita tartışmasının montajsız görüntüleri... İlgili Haberi Oku