Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor maçındaki saha olayları nedeniyle Galatasaray'ı, Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki saha olayları nedeniyle ise Beşiktaş ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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