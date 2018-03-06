Galatasaray Proje Üretim Grubu başkan adayını açıkladı: Ali Fatinoğlu

Galatasaray Proje Üretim Grubu, bugün yaptığı toplantıda sarı-kırmızılı kulüp için Başkan adayını açıkladı. Yapılan açıklamada Galatasaray Proje Üretim Grubu Başkanı Ali Fatinoğlu'nun sarı-kırmızılı kulübün parasını kendi namusu gibi koruyacağını altı çizildi ve başkan olması için önerildi.

Galaasaray’ı ilgilendiren her konuda çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Galatasaray Proje Üretim Grubu Başkan Yardımcısı Fazıl Dede, şuan en büyük sorunun borç ile finansal durum olduğunu ifade etti. Finansal sorunlarının çözümünün Mayıs ayında seçilecek yeni yönetime kaldığını belirten Fazıl Dede, ”3 yıl boyunca Galatasarayımızı yönetecek yapının doğru seçilmesi hayati önemdedir. Galatasarayımızın artık kaybedecek zamanı yok. Kulübümüzün geleceği balık tutmasını öğrenmektedir. Sürekliliği olan yeni gelir kalemleri bulunmalıdır. Bu yeni gelir kalemleri bulma işlemi içinde, projeler üretebilmeliyiz. Kısaca para kazanmalıyız. Gelirlerimizi arttırmak, giderlerimizi de azaltmak zorundayız” dedi.

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”PROJE ÜRETİM GRUBU OLARAK BAŞKAN ADAYIMIZ ALİ FATİNOĞLU”

Galatasaray’a başkan olacak kişinin projeler üretecek kabiliyette olması gerektiğini söyleyen Fazıl Dede, şunları söyledi:

”Bu özellikte pek çok genel kurul üyemiz tabii ki vardır. Proje Üretim Grubu olarak, çalışkan, zeki, iş hayatında başarı hikayesi olan ve Galatasaray’ın parasını kendi namusu gibi koruyacak bir kişiyi başkan olması için öneriyoruz. Bu kişi Ali Fatinoğlu’dur. Kendisi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde master yapmıştır. Ağabeyi ile 30 yıl önce kurduğu firması ile bugün, 4 ayrı sektörde dünya markası olmuştur. 78 ülkeye ihracat yapan Fatinoğlu Holding’in ortağıdır. Defalarca yılın en başarılı işadamı ödülü almıştır. Londra Borsası ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜKONFED) ortak yaptıkları çalışma sonunda 2013-2016, Türkiye’nin en parlak 100 firması belirlenmiş ve Ali Fatinoğlu’nun firması 57’nci seçilmiştir. Geçtiğimiz Şubat ayında Başbakan Yardımcımız sayın Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından kendilerini başarılarından dolayı tebrik etmiştir. Galatasarayımızın parasını kendi parası gibi koruyacağına inandığımız Ali Fatinoğlu, yeni açık tribün ve kapalı tribünden yetişmiş bir Galatasaraylıdır. Dedesi Hüseyin Nesimi, Galatasaray Lisesi mezunu olduğu için de lisenin torunudur.”