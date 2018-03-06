Fiorentina’dan hayatını kaybeden Astori’ye jest!

Fiorentina, hayatını kaybeden kaptanı Astori ile ucu açık sözleşme imzalayacak. Astori'nin kazanacağı para ailesine verilecek.

Dünya futbolu, İtalya Serie A’da Fiorentina forması giyen ve takımda kaptanlığa kadar yükselen Davide Astori'nin 31 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yas tutuyor. İtalyan futbolcunun kulübü Fiorentina, imzalanması planlanan ucu açık sözleşme ile parayı eşi ile kızına ödeyeceğini açıkladı. Astori, 2019'da bitecek olan sözleşmesini uzatmak için Fiorentine yönetimi ile 2022'ye kadar anlaşmış ancak 28 Şubat'taki kötü hava koşulları sebebiyle imza töreni ertelenmişti.

Davide Astori`nin ölümüyle ilgili savcıdan flaş açıklama Fiorentina takımı kaptanı Davide Astori'nin uykusunda hayatını kaybetmesiyle ilgili ilk resmi açıklama geldi. Udine Başsavcısı Antonio de Nicolo futbolcunun ölüm nedenine ilişkin konuştu. İlgili Haberi Oku

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlar öncesi Davide Astori için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Cenaze töreni ise perşembe günü düzenlenecek.