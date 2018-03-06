Fildişi Sahili’nden Ödemiş’e gelen futbolcu ilgiden memnun

Ödemişspor, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyonluğa oynarken, takımın Fildişili oyuncusu 25 yaşındaki Yannick Alex Kore ilgi odağı oldu. Takıma geldiği günden bu yana taraftardan büyük ilgi gören Yannick Alex Kore, Ödemiş’teki ilgiden memnun olduğunu söyledi.

BAL takımlarından Adıyaman 1954 takımından Ödemişspor'a transfer olan forvet oyuncusu Alex Kore, Ödemişspor'da futbol hayatının en güzel günlerini geçirdiğini dile getirdi. Eşi Annik ve 8 aylık bebeği Yvan ile Türkiye'de mutlu bir futbol sezonu geçirdiklerini söyleyen Alex Kore, Ödemiş'i de sevdiğini söyledi.

Fildişi Sahili'nde 16 yaşında futbola başladığını anlatan Alex Kore, “Benim memleketimde futboldan hayatını kazanmak çok zor. Türkiye'de arkadaşlarım var. Onların aracılığı ile ben de burada top oynamak için geldim. Ödemiş'ten çok memnunum; bu yıl takımı şampiyon yapıp bir üst lige çıkmayı umuyoruz” şeklinde konuştu.

Ödemiş'in yemeklerini çok yağlı bulduklarını söyleyen Alex, yemek malzemelerinin çoğunu ülkesinden getirdiklerini söyledi.

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