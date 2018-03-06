Fenerbahçe’nin iki eski yıldızı Alex de Souza ve Diego Lugano buluştu

Bir dönem Fenerbahçe'de birlikte top koşturan Alex de Souza ve Diego Lugano, bir röportajda bir araya geldi.

Fenerbahçe’nin unutulmaz iki yıldızı Alex de Souza ve Diego Lugano, yıllar sonra yine bir araya geldi. Alex, futbolculuktan sonraki yeni mesleği gazetecilikte eski takım arkadaşı Lugano’yu konuk etti. İkili keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

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Lugano, röportaj sonrası Alex ile yeniden bir araya gelmesini şu ifadelerle yorumladı:

“Türkiye'de unutulmayacak anılar yaşadığım top cambazı arkadaşım Alex ile yeni projesi için bir araya geldik. O artık bir gazeteci!!! Başarılar Alex!”