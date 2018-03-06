Fenerbahçe’den TFF’ye bilet isyanı! Beşiktaş ve Galatasaray’a 7,5 lira, Fenerbahçe’ye 130 lira!

Evkur Yeni Malatyaspor'un, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında rakip takım tribünü biletlerini 7,5 liradan satması ancak Fenerbahçe maçında fiyatları 130 liraya çıkarması sarı lacivertli kulübü isyan ettirdi. Fenerbahçe, konuyla ilgili TFF'ye yolladığı yazıyı paylaştı.

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