Fenerbahçe’den TFF’ye bilet isyanı! Beşiktaş ve Galatasaray’a 7,5 lira, Fenerbahçe’ye 130 lira!
Evkur Yeni Malatyaspor'un, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında rakip takım tribünü biletlerini 7,5 liradan satması ancak Fenerbahçe maçında fiyatları 130 liraya çıkarması sarı lacivertli kulübü isyan ettirdi. Fenerbahçe, konuyla ilgili TFF'ye yolladığı yazıyı paylaştı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor’un sarı lacivertli taraftarlara uyguladığı bilet politikası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na yazı yolladı.
Sarı lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş ve Galatasaray ile evinde oynadığı maçlarda misafir takım tribünü biletlerini 7,5 liradan, Fenerbahçe maçında ise 130 liradan satmasına tepki gösterdi.
Konuyla ilgili resmi siteden açıklama yapan Fenerbahçe, TFF’ye yolladığı yazıyı da yayınladı;
“Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, taraftarlarımıza uyguladığı bilet politikası ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiğimiz yazı aşağıdadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ