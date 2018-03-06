Fenerbahçe darmadağın! Yalnız adam Aykut Kocaman

En sıkıntılı dönemde bile Aykut Kocaman'a sahip çıkan Fenerbahçe kurmayları, Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinin ardından çileden çıktı. Aykut Kocaman’ın ‘kabullenmiş’ tavrı büyük tepki çekti.

Aykut Kocaman'a en kötü dönemde bile sahip çıkan, istifa ettiğinde göreve devam etmesi için baskı yapan Fenerbahçe yöneticileri, Akhisar mağlubiyetinin ardından çileden çıktı. Beşiktaş'a kaybedilen derbinin ardından da Kocaman'ı hedef alan bazı idarecilerin Akhisar şoku sonrası eleştiri dozunu arttırdığı ortaya çıktı. Şener'e şans verilmemesi, Soldado ve Mehmet Ekici'nin oyuna geç alınması yöneticilerin eleştirileri arasındaydı. Ancak en büyük gönderme Kocaman'ın kulübedeki tavrına yönelikti.

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AZİZ YILDIRIM’DAN SERT UYARI

Fenerbahçe kurmaylarının gündeminde, Aykut Kocaman'ın mücadeleyi saha kenarında değil kulübede oturarak, oyuna müdahale etmeden izlemesi vardı. Karşılıklı konuşmalarda, “Sonuç ne olursa olsun oyuna müdahale edilmeliydi. Hoca kenarda pes ederse takım saha içinde ne yapacak” fikri paylaşıldı. Başkan Aziz Yıldırım da sonuç ve futboldan dolayı öfkeliydi. Yıldırım, Kocaman'ı, “Verilen sözler nerede. Futbolcular sahada mücadele etmiyor. Bundan sonra herkes kendine dikkat edecek” sözleriyle uyardı.

Aykut Kocaman cephesinden farklı bir şikâyet yükseliyor. Kurt hoca, ‘Yalnız bırakılmaktan' yana dertli. Konuşulanlara göre hakem kararları ve maç programı gibi endişelerini sürekli paylaşan Aykut Kocaman, bu konuda yöneticilerden yeterli desteği görmediğine inanıyor. Bu fikre destek verenlerin ifadeleri şu şekilde:

“Aykut Kocaman hem takımı hazırlıyor hem de bir yönetici gibi sorunlarla mücadele ediyor.”

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ZİRVE HESABI ŞAŞTI

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor galibiyetleriyle zirveye ortak olduğunda Aykut Kocaman, şampiyonluk hedefini dile getirirken 76 puanı işaret etmişti. Bu hedef yolunda Beşiktaş ve Akhisar maçları büyük önem taşıyordu fakat iki mücadele de kaybedildi, hedef şaştı. Fenerbahçe kalan 10 maçın tamamını kazanırsa bile 74 puana ulaşabiliyor. Bir beraberlik halinde dahi üst barem 72 puana geriliyor. Aykut Kocaman ve öğrencileri artık maksimum puanı toplayıp rakiplerin hata yapmasını bekleyecek.