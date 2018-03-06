Fatih Altaylı’dan Şenol Güneş’e: Herkes adam yollar seni rezil ederler

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan "Spor Saati" programında spor gündemine dair açıklamalar yaptı.

Türkiye’nin futbol gündemini değerlendiren Fatih Altaylı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Trabzon’da karşılaştığı protesto için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Altaylı’nın açıklamaları…

OLGUNLUK VE YAŞ…

Sen koskoca Şenol Güneş’sin. Türk futbolunun en önemli adamlarından birisin. Türkiye’ye dünya 3. lüğü kazandırmışsın, Beşiktaş ile 2 kez şampiyon olmuşsun, belki 3. ye olacaksın… Bütün bunlar olurken 3-5 çocuğun ‘Sattın Trabzon’u’ demesine bu kadar delirecek bir şey yok. Olgunluk ve yaş bunu gerektirir.

SENİ REZİL EDERLER

Şenol Güneş’in Karadenizli damarının kabardığını tahmin ediyorum ama bir eşi dostu akrabası sevdiği güvendiği biri varsa ona ‘Hoca ne yapıyorsun sen ya, çocukla çocuk olunur mu?’ desin. Sen böyle yapıyorsan oraya Fenerbahçe de adam yollar, Galatasaray da adam yollar, Beşiktaş’taki muhalif de adam yollar, herkes adam yollar seni rezil ederler. Böyle bir şeyin içerisinde koskoca Şenol Güneş olur mu? Sen Şenol Güneş’sin, bu tartışmaya girilir mi…

Şenol Güneş`ten Aykut Kocaman`a cevap Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunurken Aykut Kocaman ile ilgili gelen bir soruya ilginç bir cevap verdi. İlgili Haberi Oku

BEKLEDİĞİ GİBİ GEÇMİYOR

Fenerbahçe iyi bir sezon geçirmiyor, ya da beklediği gibi bir sezon geçirmiyor. Aykut Kocaman eleştirilerin hedefinde değil. Aykut Kocaman gelip ‘Ben bu takımın teknik direktörüyüm’ diye kendini ilan etmedi. Aykut Kocaman’ı oraya getiren Fenerbahçe yönetim kurulu.

NİYE AYKUT KOCAMAN?

Aykut Kocaman 2 milyon euro alıyor oradan, 2 milyon euro’ya başka teknik direktör bulamıyor musun? En azından taraftarın da gayet istediği, Fenerbahçe’ye belli oranda iyi futbol oynatmış, benim favorim değil ama Ersun Yanal’ı getirsen… Hadi Ersun Yanal’la aran iyi değil, sevmiyorsun. Başakşehir’in hocasını transfer etsen? Edemez mi Fenerbahçe? Başakşehir’in hocası Fenerbahçe’ye gelmez mi? Niye Aykut Kocaman?

BASKETBOL KULÜBÜ MÜ?

Basketbola aktardığın parayı aktarmıyor musun? Bu UEFA’lık bir sıkıntı değil mi? Geçen sene başında ‘Fenerbahçe bundan sonra bir basketbol kulübü’ dedim mi demedim mi? Fenerbahçe’nin basketboldaki uluslararası başarısıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Ama Fenerbahçe’nin futbolu olmadan basketbolu olabilir mi? Basketbolu futboldan finanse etmedin mi? Basketbolu ayrı bir şirket haline getir, götür ve basketbolda da başarılı ol. Buna bir itirazım yok.

3 YİYECEK TAKIM DEĞİL

Akhisarspor’un sahaya koyduğu futbola baktığın zaman, ‘Ben galip gelmeyi denemeliyim’ demiş olduğu açık ortada. O yüzden ciddi sıkıntı var. Fenerbahçe teknik direktör hatalarıyla ve tercihleriyle çok puan kaybetti. Güçsüzlük meselesinden kaybetmedi Fenerbahçe. Muazzam bir kadroya sahip değil, ama Akhisarspor’dan sahasında 3 yiyecek bir takım değil. Bu bir haksız mağlubiyet de değil.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Aykut Kocaman’a teşekkür borçluyum. Aykut Kocaman ile ilgili söylediğim her şeye Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı ‘Bizim hocamız hakkında nasıl böyle konuşursun’ diyorlardı. Ben, ‘Aykut Kocaman’ın konuşmaları zırva’ diyordum.

HAYATIMDA DUYMADIM

Aykut Kocaman’ın maçtan sonra yapmış olduğu açıklamalarla, benim ne kadar mantıklı eleştirilerde bulunduğumu kendisi kanıtlamış vaziyette. Ben hayatımda ‘Taç hırsızlığı’ diye bir şey hayatımda ne duydum ne de gördüm. Koskoca Fenerbahçe Futbol Takımı’nın sezon içindeki pek çok başarısızlığını, lehlerine olduğu halde aleyhlerine verilen 2 tane taç kararına bağlandığını hayatımda hiçbir yerde duymadım.

RÜYA GÖRÜYORSUN HERHALDE

Kupa maçından sonra, Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün ve bazı Fenerbahçeli yöneticilerin konuyu ele alış şekillerini, ben diyorum ki ‘Fatih herhalde rüya görüyorsun. Bu kadar saçmalık başka yerde olmaz.’ İki tane taç… Bu maçtan sonra hakemden dolayı ağlaması gereken Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Alper Potuk’un kırmızı kartına yanlış diyebilir misin? Quaresma’nın kırmızı kartına yanlış derim. Orada kırmızı kart eksik. Souza’nın da kırmızı kart görmesi gerekir.

NASIL GÖRMEDİM DER?

Souza uyanıkça darbeden dolayı kendini yere attı. Souza’nın Quaresma’ya vurmasının bir cezası yok mu? Souza vurduğunda Quaresma kendini yere atsa ne olacak? Orada 2 kırmızı kart gerekiyor. Devam eden olaylarda Mehmet Ekici’nin uçarak attığı yumruğa niye bir şey denmiyor? 3 tane hakem duruyor orada. Nasıl ‘Görmedim’ derler?

AYDA 30 BİN, 40 BİN…

Böyle bir şey olabilir mi? Ayda 30 bin, 40 bin para al, maç başına ayrı para al, 5 yıldızlı otelde kal, 5 yıldızlı otelde kal, her yere uçakla git, en iyi restaurant’ta yemek ye, yapman gereken 90 dakika 1 maç yönetmek. Nasıl görmedin? Ben gördüm, sen de gördün, maçı seyredenler de gördü. Sen nasıl görmezsin? Maçın çığrından çıkmaması için görmemezlikten gelebilir, bu tercihe de bir şey demem ben.

ADAM HALA TAÇ DİYOR

Futbolcuların bütün kötü niyetine rağmen, iyi yönetmeye çabaladı. Benim suçladığım, Fenerbahçe’nin her şeyi hakeme yıkması… Burada haksızlık yapıldıysa Beşiktaş’a yapıldı. Babel’in penaltısı verilmedi, 3-2 olacaktı. 3-2 bitseydi, ikinci maçta beraberlik yetecekti. Hakemin vermediği penaltı turu etkilemiştir. Bu bir penaltı. Fenerbahçe’nin sızlanma hakkı yok. Ama adam hala ‘Taç’ diyor..

MAHMUT USLU HAKLIDIR

Taraftar memnun değilse, ‘Yönetim istifa’ diyebilir. Kulüple menfaat ilişki içerisine girmemiş olanların her türlü eleştiriyi yapma, her türlü talebi dile getirme hakkı var. Mahmut Uslu’nun üstüne yürüdüğü taraftar grubu, eğer Mahmut Uslu’dan bilet aldığında susan taraftar grubuysa Mahmut Uslu haklıdır. ‘Parayı alınca susuyor, parayı vermeyince bağırıyorsunuz’ diyorsa haklıdır.

BUNLARI KİM YETİŞTİRDİ?

Yetiştirme taraftar diyor Mahmut Uslu. Bu yönetim Fenerbahçe’de 20 yıldır görev başında. Bu taraftarlar da 25-26 yaşında çocuklar. Peki bunları kim yetiştirdi? Yetiştiren kim?

QUARESMA’NIN CEZASI

Raporda hakeme yönelik ağır küfürler yoksa, içerideki tepkilerden alacağı ceza 3. Rakip de ona vuruyor. Ağır tahrik var orada. 3 maksimum 4 maç ceza alabilir. Ondan ötesi artık biraz garip bir durum oluşturur. O ona vuruyor, o da ona vuruyor. Üstelik Souza’nın vurduğu daha sert. Souza kendini yere atıyor, Quaresma kendini yere atmıyor.

QUARESMA’SIZ İDARE EDER

Demiyorum ki Quaresma ceza almasın. Ama bunun makul bir ölçüsü var. Quaresma’nın eksikliği Beşiktaş’ı biraz etkiler. Ligdeki Fenerbahçe derbisine kadar ben onu bal yapmayan arı diye niteliyor olsam da, yine de faydalı bir elemandı. Ama Beşiktaş Quaresma’sız da maçları idare edebildiğini gösterdi. Beşiktaş’ın Quaresma’sız idare edebileceğini düşünüyorum.

ZAAFLARI ORTADAN KALKMIYOR

Bu farklı galibiyet, Galatasaray’ın içinde bulunduğu zaafları ortadan kaldırmıyor. Galatasaray hala defanstan top çıkarmakta zorluk çekiyor. Karabük karşısında bile, 2-0’a kadar Galatasaray’ın çok zayıf bir takım karşısında bile savunmadan top çıkarmakta zorlandığı anlara baktığın zaman, Galatasaray’ın medyamızın övdüğü kadar üstün bir takım olmadığını, ama gol pozisyonu bulduğunda değerlendirmek konusunda iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün.

KEYİFSİZ BİR MAÇTI

Bu maç 10-0 da, 12-0 da bitebilirdi. ‘Galatasaray’dan rica mı ettiler de atmadılar’ diyorlar, olabilir. Rica edilmeden de ‘Karşı tarafın onuruyla oynamayın, zaten adamlar sıkıntıda’ demiş olabilirler. Fatih Terim devre arasında oyuncularına ‘Arkadaşlar kendinizi çok da yormayın, sakatlık riskine girmeyin, daha çok maç var’ demiş de olabilir. Açıkçası ben maçta sıkıldım, ortalıkta bir futbol görmedim. Skoruna rağmen keyifsiz bir maçtı.

POTADAN DÜŞTÜ

Fenerbahçe potadan kendi kendini çıkardı, şampiyonluğu zora soktu. Eskiden Fenerbahçe tüm maçlarını kazanırsa şampiyon oluyordu, şimdi rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek zorunda. Beşiktaş da önüne geçti. Bence Fenerbahçe potadan düştü.

KONGREYİ ETKİLEMEZ

Fenerbahçe küme düşse bile kongreyi etkilemez. Fenerbahçe dağılsa bitse ölse, Fenerbahçe diye bir şey kalmasa Aziz Yıldırım’a oy verecek 7 bin kişi var. Kongreye 15 bin kişiden fazlası gelmezse eğer, yani 15 bin civarında oy kullanılmaz ise Aziz Yıldırım bu seçimi kazanır. Yanılabilirim de, ama görünen köy öyle. Ve hiç ummadığın isimlerin Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’a destek vereceğini duyunca ben de şaşırıyorum.

KARŞISINDAKİ ALİ KOÇ

Benim anlamadığım şu; Aziz Yıldırım’a karşı olabilirsin, yanında da olabilirsin. Bunlar değişebilir. Ama değişmesi için bir gerekçe olması lazım. Karşısına öyle biri çıkar ki ‘Buna oy vereceğime, buna veririm’ dersin. Öyle bir durum da yok. Karşısındaki adam da Ali Koç…

OLUMLU KARŞILANDIĞINI SÖYLEDİ

Galatasaray’ın bu sene en önemli maçının 9 Mart’ta UEFA’yla yapılacak toplantı olduğu fikrine katılıyorum. Bugün öğlen başkanla yemek yedik, başkan meselenin olumlu karşılandığını söyledi.

TÜRK KULÜPLERİNİ SAVUNMUŞ

Ama şunu da söyleyeyim, bu görüşmeleri yapan herkes ‘çok olumlu’ der, bu lafları her zaman satın almam. 9 Mart’ta doğru bir hikaye, doğru şekilde anlatılırsa, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin buradaki varlıklarının ne kadar değerli olduğu iyice söylenirse… Sayın başkan oradaki toplantıda sadece Galatasaray’ın değil, Türk sporundaki genel mali yapıdan şikayet ederek Türk kulüplerinin hakkını savunan bir konuşma yapmış.