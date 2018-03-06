Davide Astori’nin otopsi sonucu açıklandı

Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori'nin otopsi sonucu açıklandı. Cinayetten şüphelenilen olayda İtalyan futbolcunun kalbinin durması nedeniyle öldüğü teyit edildi.

La Gazetta dello Sport gazetesi geçtiğimiz günlerde odasında ölü bulunan Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori’nin otopsi raporunu yayınladı.

Oyuncunun ölümü üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmak için yasal prosedür gereği yapılan otopsi sonucuna göre İtalyan futbolcunun doğal nedenlerle öldüğü teyit edildi.

31 yaşındaki İtalyan futbolcunun, ilk bulgulara göre “büyük olasılıkla doğal sebeplerle öldüğü” ifade edilirken “Herhangi bir makroskobik bulgu olmaksızın, muhtemel bradiaritmi kaynaklı ani kardiyak ölüm” yazan otopsi raporuna göre Astori, büyük ihtimalle kalbinin yavaşlayarak durması nedeniyle hayatını kaybetti.

Ancak detaylı incelemelerin devam edeceği de belirtildi.

Dani Alves`in sözlerine tepki yağıyor: `Astori`nin ölümüne çok üzülmedik` Paris Saint-Germain'in Brezilyalı sağ beki Dani Alves'in geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori hakkındaki sözleri tepki çekti İlgili Haberi Oku