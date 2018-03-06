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Dani Alves’in sözlerine tepki yağıyor: ‘Astori’nin ölümüne çok üzülmedik’

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı sağ beki Dani Alves'in geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori hakkındaki sözleri tepki çekti
13:396 Mart 2018
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Dani Alves’in sözlerine tepki yağıyor: ‘Astori’nin ölümüne çok üzülmedik’

Paris Saint-Germain’in tecrübeli futbolcusu Dani Alves, geçtiğimiz gün takım kampında hayatını kaybeden ve tüm futbol dünyasını yasa boğan Davide Astori’nin ölümü hakkında konuştu.

”HER GÜN ÇOCUKLAR ÖLÜYOR”

Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları Real Madrid maçı öncesinde konuşan Alves, ”Astori’nin ölümü nedeniyle çok fazla üzülmedik çünkü onu çok tanımıyorduk. Ailesi için üzgünüm. Bu kaotik dünyaya borcunu ödedi ve şimdi daha iyi bir yerde. Bu dünyada binlerce çocuk her gün açlıktan ölüyor, bu kadar ilgi çekmiyor. Önemli olan onlar” diye konuştu.

Kariyerinin bir döneminde Juventus forması giyen Dani Alves, Davide Astori ile karşılıklı forma giymişti. PSG ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Salı günü karşı karşıya gelecekler.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu sözler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

– Evet, dünyada çok fazla ölüm var. Peki neden Dani Alves bugüne kadar hiç konuşmadı? Neden bir meslektaşının ölümünü kullanıp ucuz puan kazanmaya çalışıyor?

– Alves Astori’yi tanımıyor, o yüzden umurunda değil. ama Afrika’da ölen milyonlarca çocuğu tanıyor o yüzden umursuyor. Ve haklarında konuşuyor. İkiyüzlülüğün resmi.

05 Mart 2018 Davide Astori`nin ölümüyle ilgili savcıdan flaş açıklama Fiorentina takımı kaptanı Davide Astori'nin uykusunda hayatını kaybetmesiyle ilgili ilk resmi açıklama geldi. Udine Başsavcısı Antonio de Nicolo futbolcunun ölüm nedenine ilişkin konuştu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
astori dani alves Fiorentina psg
Son güncelleme: 14:26 | 06.03.2018
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