Dani Alves’in sözlerine tepki yağıyor: ‘Astori’nin ölümüne çok üzülmedik’

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı sağ beki Dani Alves'in geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori hakkındaki sözleri tepki çekti

Paris Saint-Germain’in tecrübeli futbolcusu Dani Alves, geçtiğimiz gün takım kampında hayatını kaybeden ve tüm futbol dünyasını yasa boğan Davide Astori’nin ölümü hakkında konuştu.

”HER GÜN ÇOCUKLAR ÖLÜYOR”

Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları Real Madrid maçı öncesinde konuşan Alves, ”Astori’nin ölümü nedeniyle çok fazla üzülmedik çünkü onu çok tanımıyorduk. Ailesi için üzgünüm. Bu kaotik dünyaya borcunu ödedi ve şimdi daha iyi bir yerde. Bu dünyada binlerce çocuk her gün açlıktan ölüyor, bu kadar ilgi çekmiyor. Önemli olan onlar” diye konuştu.

Kariyerinin bir döneminde Juventus forması giyen Dani Alves, Davide Astori ile karşılıklı forma giymişti. PSG ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Salı günü karşı karşıya gelecekler.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu sözler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

– Evet, dünyada çok fazla ölüm var. Peki neden Dani Alves bugüne kadar hiç konuşmadı? Neden bir meslektaşının ölümünü kullanıp ucuz puan kazanmaya çalışıyor?

– Alves Astori’yi tanımıyor, o yüzden umurunda değil. ama Afrika’da ölen milyonlarca çocuğu tanıyor o yüzden umursuyor. Ve haklarında konuşuyor. İkiyüzlülüğün resmi.

Agreed, there’s lots of uncovered deaths around the world, So why hasn’t Dani Alves spoken up till now? Why use the occasion of a fellow sportsman’s death to try and score cheap points? — Fontaine. (@TheAlchemist___) 5 Mart 2018

Dani Alves didn’t know Astori personally, that’s why he doesn’t care. But he knows millions of kids dying in Africa personally that’s why he really cares… By just talking about them. Hypocrisy at it’s maximum. — ɱʘɧɑ (@RYOmoha) 5 Mart 2018

dani alves really is an awful human being — Lara (@LaraHmayed) 5 Mart 2018

