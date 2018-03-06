ŞİFRESİZ CANLI YAYIN: PSG Real Madrid maçı canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta... İlk maçta Real Madrid'e 3-1 yenilen PSG bu kez kendi taraftarının önünde galip gelerek tur atlamanın peşinde. TRT 1 ekranlarında şifresiz yayınlanacak PSG Real Madrid maçını canlı izlemek için haberimizin içerisinde canlı yayın link bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi’nde erken final gibi maç! Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında karşı karşıya gelen PSG Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. İlk maçta İspanya’da Real Madrid’e 3-1 yenilen PSG, bu kez Neymar yokluğuna rağmen Real Madrid’i Paris’te en az iki farklı skorla devirerek yoluna devam etmek istiyor. Çeyrek finale adını yazdıran takımın belli olacağı PSG Real Madrid maçını canlı izlemek isteyen futbol tutkunları günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında PSG Real Madrid maçını canlı yayın izleme linkini arıyor. TRT 1 kanalında şifresiz canlı yayın ekranlara gelecek Paris Saint Germain Real maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki bulunuyor.

PSG REAL MADRİD MAÇINI CANLI İZLE

PSG REAL MADRİD MUHTEMEL 11

PSG: Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Berchiche, Thiago Motta, Verratti, Rabiot, Di Maria, Mbappe, Cavani

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kovacic, Lucas Vazquez, Asensio, Ronaldo, Benzema

PSG REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

6 Mart Salı günü Parc des Princes Stadyum'unda oynanacak karşılaşma 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olaran canlı yayınlanacak.