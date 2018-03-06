CANLI YAYIN: Liverpool Porto maçı canlı izle! (Tivibu canlı yayın)

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Liverpool Porto karşı karşıya geliyor. İlk maçta Liverpool'a 5-0 yenilen Porto mucizeyi gerçekleştirebilecek mi? Heyecanlı karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler için haberimizin içerisinde Liverpool Porto canlı izle linki yer alıyor. İşte Liverpoo Porto maçının tüm detayları...

Şampiyonlar Ligi heyecanı Liverpool Porto maçı ile devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nin vazgeçilmez iki takımı Liverpool ile Porto bu kez çeyrek final için sahaya çıkacak. İlk maçta 5-0 kazanarak ikinci maça rahat çıkan Liverpool ikinci maçı da kazanarak tur atlamak, taraftarını sevindirmek istiyor. Neler yapacağı merak konusu Porto ise güçlü rakibini 5 farkla yenerek mucizeyi gerçekleştirmenin peşinde. Futbol tutkunlarının hop oturup hop kalkacağı bir maç olması beklenen Liverpool Porto maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Liverpool Porto maçı canlı yayın linki yer alıyor. İşte dev maça dair tüm detaylar…

LİVERPOOL PORTO CANLI İZLE

LİVERPOOL PORTO İLK 11

LİVERPOOL: Karius, Gomez, Lovren, Matip, Moreno, Henderson, Milner, Lallana, Emre Can, Mane, Firmino

PORTO: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Diego Reyes, Diogo Dalot, Oliver Torres, Andre Andre, Jesus Corona, Bruno Costa, Majeed Waris, Vincent Aboubakar

LİVERPOOL PORTO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, evinde Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto'yu konuk edecek. Anfield stadyumunda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.