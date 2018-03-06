CANLI | Liverpool-Porto | Paris Saint Germain-Real Madrid | İlk yarılar oynanıyor…

Şampiyonlar Lig Son 16 turu rövanş maçları bu gece oynanan iki önemli mücadeleyle devam ediyor. Liverpool sahasında Porto'yu ağırlarken Paris Saint Germain ile Real Madrid Fransa'da kozlarını paylaşıyor.

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