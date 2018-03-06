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CANLI | Liverpool-Porto | Paris Saint Germain-Real Madrid | İlk yarılar oynanıyor…

Şampiyonlar Lig Son 16 turu rövanş maçları bu gece oynanan iki önemli mücadeleyle devam ediyor. Liverpool sahasında Porto'yu ağırlarken Paris Saint Germain ile Real Madrid Fransa'da kozlarını paylaşıyor.
22:066 Mart 2018
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CANLI | Liverpool-Porto | Paris Saint Germain-Real Madrid | İlk yarılar oynanıyor…

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanan iki mücadele ile devam ediyor.

İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz’de 5-0 mağlup ettiği Porto’yu Anfield Road’da ağırlıyor. Real Madrid ise evinde 3-1 yendiği Neymar’sız Paris Saint Germain ile Fransa’da karşı karşıya geliyor.

Maçların canlı skor takibi ‘SKOR’da…

LIVERPOOL 0-0 PORTO

PARIS SAINT GERMAIN 0-0 REAL MADRID

06 Mart 2018 4. oyuncu değişikliğine izin çıktı Futbol oyun kurallarını belirleyen kurum olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, eleme maçlarında uzatmaya gidilmesi durumunda takımlara bir oyuncu değişikliği hakkı daha tanınmasına izin verdi. İlgili Haberi Oku

İLK 11’LER

LIVERPOOL: Karius, Gomez, Lovren, Matip, Moreno, Henderson, Milner, Lallana, Emre Can, Mane, Firmino

PORTO: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Diego Reyes, Diogo Dalot, Oliver Torres, Andre Andre, Jesus Corona, Bruno Costa, Majeed Waris, Vincent Aboubakar

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PARIS SAINT GERMAIN: Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Berchiche, Verratti, Thiago Motta, Rabiot, Di Maria, Mbappe, Cavan

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kovacic, Asensio, Lucas Vazquez, Ronaldo, Benzema

Etiketler
liverpool Paris Saint Germain Porto Real Madrid şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 22:52 | 06.03.2018
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