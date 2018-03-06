CANLI | Liverpool-Porto | Paris Saint Germain-Real Madrid | İlk yarılar oynanıyor…
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanan iki mücadele ile devam ediyor.
İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz’de 5-0 mağlup ettiği Porto’yu Anfield Road’da ağırlıyor. Real Madrid ise evinde 3-1 yendiği Neymar’sız Paris Saint Germain ile Fransa’da karşı karşıya geliyor.
Maçların canlı skor takibi ‘SKOR’da…
LIVERPOOL 0-0 PORTO
PARIS SAINT GERMAIN 0-0 REAL MADRID
İLK 11’LER
LIVERPOOL: Karius, Gomez, Lovren, Matip, Moreno, Henderson, Milner, Lallana, Emre Can, Mane, Firmino
PORTO: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Diego Reyes, Diogo Dalot, Oliver Torres, Andre Andre, Jesus Corona, Bruno Costa, Majeed Waris, Vincent Aboubakar
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PARIS SAINT GERMAIN: Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Berchiche, Verratti, Thiago Motta, Rabiot, Di Maria, Mbappe, Cavan
REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kovacic, Asensio, Lucas Vazquez, Ronaldo, Benzema