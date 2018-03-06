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Bursaspor’dan Cenk Ergün’e teklif!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'daki görevine son verilen Cenk Ergün'e Bursaspor talip oldu. Sportif direktörlük görevi için Cenk Ergün'e teklifte bulunan Yeşil-beyazlılara Ergün'ün henüz net bir yanıt vermediği öğrenildi.
10:226 Mart 2018
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Bursaspor’dan Cenk Ergün’e teklif!

Galatasaray’da Fatih Terim’in göreve gelmesi ile birlikte arka planda kalan ve son olarak geçtiğimiz günlerde görevine son verilen futbol direktörü Cenk Ergün’e Bursaspor’un teklif yaptığı ortaya çıktı.

Yeşil-beyazlıların, 12 yıldır Galatasaray’da görev yapan ve daha önce de Trabzonspor’da çalışan Cenk Ergün için sportif direktörlük görevini düşündüğü bildirildi.

Galatasaray’dan ayrılan Ergün’ün ise bu teklife henüz net bir yanıt vermediği belirtildi.

(Milliyet)

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bursaspor Cenk Ergün galatasaray
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