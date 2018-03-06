Bruma’da Galatasaray itirafı!

Sezon başında Leipzig'e satılan Bruma, devre arasında eski takımı Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi.

Galatasaray’ın sezon başında 12.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig’e sattığı Bruma, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bild’e konuşan Bruma, devre arasında Galatasaray’ın kendisini geri istediğini ancak kendisinin teklifi kabul etmediğini söyledi.

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Almanya’da mutlu olduğunu belirten Bruma “Devre arasında G.Saray transfer durumumu sordu. Ancak benim için söz konusu değildi. Burada kalmak istedim” dedi. Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda Portekiz forması giymek istediğini anlatan Bruma şunları söyledi:

“Milli Takım ve Dünya Kupası, her futbolcunun gerçekleştirmek istediği bir rüyadır. Ancak bunun için şu an düzenli olarak takımımda iyi oynamaya odaklanmalıyım. Burada çok rahat hissediyorum. Tek sıkıntım soğuk… Almanya’da hava şartları Türkiye’den daha zor. İstanbul’dan kar ve soğuğu zaten biliyorum. Geçen yıl kar yağmıştı ancak burada aşırı soğuk var. Antrenman sırasında bazen 3 kat giyiniyorum.”

Bruma, bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.