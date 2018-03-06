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Beşiktaş, Quaresma için Tahkim Kurulu’na gidiyor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı 43'üncü ve 44'üncü maddeler olmak üzere 2 ayrı maddeden disiplin kuruluna sevk edilen Ricardo Quaresma'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi.
17:106 Mart 2018
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Beşiktaş, Quaresma için Tahkim Kurulu’na gidiyor

Ricardo Quaresma’ya verilen 5 maçlık cezayı fazla bulan Beşiktaş, Tahkim Kurulu’na başvurmaya hazırlanıyor.

Cezasının ilk maçını dün akşam oynanan Trabzonspor maçında çeken Ricardo Quaresma, Tahkim Kurulu’ndan indirim almaz ise Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynayacağı Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında oynayamayacak.

Portekizli yıldız, 29’uncu haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla birlikte sahalara geri dönecek. Quaresma ayrıca, takımının Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına da yetişecek.

Siyah beyazlılar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı,

“TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun futbolcumuz Ricardo Quaresma'ya verdiği ceza yeni bir mağduriyet yaratmıştır. PFDK'nın gerekçeli kararının ardından, TFF Tahkim Kurulu'na adaletin sağlanması amacıyla başvuruda bulunacağımızı, hakkaniyet ölçülerini aşan bu ağır cezanın yeniden değerlendirilmesinin zaruri olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”

06 Mart 2018 Ricardo Quaresma`ya 5 maç ceza! Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Quaresma'nın cezası belli oldu. Quaresma tahrik indirimiyle birlikte 5 karşılaşmadan men edilecek. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş pfdk Quaresma tahkim
Son güncelleme: 19:17 | 06.03.2018
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