Beşiktaş, Quaresma için Tahkim Kurulu’na gidiyor
Ricardo Quaresma’ya verilen 5 maçlık cezayı fazla bulan Beşiktaş, Tahkim Kurulu’na başvurmaya hazırlanıyor.
Cezasının ilk maçını dün akşam oynanan Trabzonspor maçında çeken Ricardo Quaresma, Tahkim Kurulu’ndan indirim almaz ise Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynayacağı Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında oynayamayacak.
Portekizli yıldız, 29’uncu haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla birlikte sahalara geri dönecek. Quaresma ayrıca, takımının Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına da yetişecek.
Siyah beyazlılar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı,
“TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun futbolcumuz Ricardo Quaresma'ya verdiği ceza yeni bir mağduriyet yaratmıştır. PFDK'nın gerekçeli kararının ardından, TFF Tahkim Kurulu'na adaletin sağlanması amacıyla başvuruda bulunacağımızı, hakkaniyet ölçülerini aşan bu ağır cezanın yeniden değerlendirilmesinin zaruri olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”