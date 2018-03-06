Atiker Konyaspor’la resmi sözleşme imzalayan Sergen Yalçın’dan ilk açıklama

Atiker Konyaspr'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen imza töreninden sonra açıklamalarda bulundu ve hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçına değindi.

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulumuzun prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Sergen Yalçın bugün şehrimize gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.

Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılan imza törenine Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Törende bir konuşma yapan başkan Fatih Yılmaz “Ligin son haftalarındayız, son iki haftadır takımımızda bir düşüş var bununla ilgili sıkıntılar yaşadık. Sezonun geneline baktığımızda takımımız iyi oyunlar oynadı ama istediğimiz sonuçları alamadık. Bunun neticesinde geldiğimiz nokta itibariyle hoca değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Bu noktada kendisine inandığımız, güvendiğimiz Sergen hocamızla her konuda anlaşmış bulunuyoruz. Ligin son on haftasında takımımızı kendisine emanet edeceğiz. Ben inanıyorum ki; son iki hafta hariç ondan önceki oyunlarımızı sahaya yansıtabilirsek, hocamızın da mutlaka takıma dokunuşları olacaktır.” dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini dile getiren Yılmaz, “Vereceği çok şeyler, katacağı çok değerler vardır bununla beraber istediğimiz sonuçları alıp ligde mutlaka kalacağız diyorum. Bu şehir birlik beraberlik içinde olup takımına güvendikten sonra, hocasına güvendikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Şu andan itibaren tek hedefimiz birlik beraberlik olmalı. Bu takıma güvenelim, hocamıza güvenelim mutlaka sonuç gelecektir. Sergen Hocamız bugüne kadar yapmış olduğu işlerle kendisini kanıtlamıştır. Böylesine değerli bir hocayı Konya'mızda görmekten dolayı mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“BİRLİK BERABERLİK GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ”

Başkan Fatih Yılmaz'dan sonra söz alan teknik direktör Sergen Yalçın ise “ Başkanımıza güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzde çok zorlu bir süreç var öncelikle bunu söyleyeyim. Kalan on hafta şu anda bulunduğumuz pozisyon bizi çok zor bir dönemin beklediğinin çok net bir göstergesidir. Ama başkanımızın da dediği gibi ekip olarak bu mücadeleye hazırız. Birlik beraberlik gerçekten çok önemli. Özellikle taraftar, oyuncu grubu, yönetim eğer birlik ve beraberliği sağlayabilirsek hep birlikte bu işin altından kalkabiliriz diye düşünüyorum. Tabi bu bir süreç gerektirecek. Hep beraber izleyip bu sürecin bize neler getireceğini hep beraber göreceğiz. İnşallah bu birlik beraberlik Konyaspor'a çok büyük katkı sağlar. İnşallah işin onunda hep beraber çok güzel günler görürüz diye ümit ediyoruz. Artık gerisi oynayacağımız oyunlara kalmış durumda” şeklinde konuştu.

GALATASARAY MAÇI VE ETO’O AÇIKLAMASI

Hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçına değinen Yalçın, “Galatasaray’ın motivasyonu çok yüksekte. Ama hiçbir müsabaka oynamadan kazanılmaz. O yüzden hafta sonuna kadar psikolojik olarak iyi hazırlanıp o maçta ne alabiliriz onun planını yapacağız. G.Saray maçında kaybedebileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum ama kazanacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan takımın yıldızı Samuel Eto’o hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Eto’o çok önemli ve kariyerli bir oyuncu. Herkesin el üzerinde tutması gereken bir oyuncu. Belli bir yaşa gelmiş futbolda son dönemine gelmiş kaliteli, karakterli bir oyuncu. Öyle bir oyuncunun takımda olması bir teknik adam için çok iyi” yorumunda bulundu.