Ajan Sergei Skripal krizi futbola da yansıdı! İngiltere’den şok Dünya Kupası açıklaması

İngiltere ve Rusya arasında yaşanan ajan Sergei Skripal krizinin yansımaları futbola da sıçradı. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ajan Skripal'in Rusya tarafından zehirlendiğinin kanıtlanması halinde Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmamayı düşündüklerini dile getirdi.

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