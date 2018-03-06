Ajan Sergei Skripal krizi futbola da yansıdı! İngiltere’den şok Dünya Kupası açıklaması
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiliz istihbaratı için çalışan Rus Sergei Skripal’ın zehirlenmesinde Rusya’nın parmağı olduğunun kanıtlanması halinde Dünya Kupası’na katılamayabileceklerini açıkladı. 66 yaşındaki Skrpial, bilinmeyen bir madde ile zehirlendikten sonra 33 yaşındaki kızıyla birlikte hastaneye kaldırılmıştı.
Konu hakkında parlamentoda açıklama yapan Boris Johnson, “Bence, bu yaz temmuz ayında Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılmamız biraz zora girmiş durumda. Böyle bir durumda ülkemizin orada bulunmasının biraz zor olacağını düşünüyorum. Bunu kesinlikle göz önüne almalıyız” dedi.
14 Temmuz’da başlayacak olan 2018 Dünya Kupası, Rusya’nın 11 şehrinde düzenlenecek. İngiltere ilk maçını 18 Temmuz’da Tunus’a karşı yapacak.
Rus mahkemesi 2006 yılında casusluk suçlamasıyla Sergei Skripal’e 13 yıl hapis cezası vermiş, daha sonra casus takasıyla serbest bırakmıştı.
Ardından İngiltere’ye sığınan Rus ajan Skripal, 1990’lı yıllardan itibaren İngiliz istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını itiraf etmişti.