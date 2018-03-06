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4. oyuncu değişikliğine izin çıktı

Futbol oyun kurallarını belirleyen kurum olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, maçın uzatmaya gitmesi durumunda takımlara bir oyuncu değişikliği hakkı daha tanınmasına izin verdi.
10:516 Mart 2018
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4. oyuncu değişikliğine izin çıktı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), önemli bir kural değişikliğine imza attı…

Futbol kurallarını belirleyen kurum müsabakaların uzatmaya gitmesi halinde 4. oyuncu değişikliği hakkını tanıyan yetkiyi verdi. Kural şimdilik 2018 Dünya Kupası’nda uygulanacak.

UEFA GELECEK SEZON UYGULAMAYA GEÇTİ

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarış devam ettiği için bu sezon kuralı uygulamak istemiyor. Ancak gelecek sezon bu organizasyonlarda maçın uzaması durumunda 4. oyuncu değişiliğini görebileceğiz.

03 Mart 2018 2018 Dünya Kupası için Video Yardımcı Hakemliği kararı verildi Uluslararası Futbol Federasyonu Kurulu'nun Zürih'te yaptığı toplantıda Video Yardımcı Hakemliği (VAR) sisteminin 2018 Dünya Kupası'nda kullanılmasına karar verildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
4.oyuncu değişiklik kural
Son güncelleme: 10:58 | 06.03.2018
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